“La Dermatología es una especialidad clave porque no solo tratamos enfermedades cutáneas, sino que muchas veces la piel refleja lo que sucede en el resto del cuerpo, y de esta manera ayudamos a detectar enfermedades sistémicas o lesiones oncológicas en etapas tempranas, y también participamos activamente en la atención de pacientes internados a través de interconsultas”, resaltó la Dra. González Viollaz.

Por su parte, la Dra. Melchiori destacó que “la importancia de esta especialidad en el ámbito hospitalario radica en la detección temprana de patologías infecciosas, crónicas o malignas. Permite el diagnóstico precoz de las mismas mejorando la calidad de vida y de esta forma poder controlar el manejo de enfermedades crónicas para su mejor abordaje”.

En cuanto a las patologías más frecuentes que ven en el día a día, manifestaron que son dermatitis, acné, eccema, rosácea, cambios en la pigmentación, alopecia, lesiones tumorales, patología ungueal, infecciones fúngicas, bacterianas, psoriasis, micosis, control de lunares y cáncer de piel.

Finalmente, ambas doctoras sostuvieron la importancia de prestar atención a los síntomas en el cuerpo que son una alarma para concurrir a una consulta.

“Hay que estar atentos a cambios en el tamaño, bordes, coloración (regla ABCDE) de un lunar preexistente o la aparición nueva de una lesión pigmentaria que se instala y aumenta su tamaño. También debe ser un signo de preocupación aquella lesión inflamatoria que aparece y perdura a lo largo del tiempo y no se resuelve”, manifestó Melchiori.

En la misma línea, González Viollaz recalcó que “se recomienda consulta ante cambios en lunares, aparición de nuevas manchas, lesiones que no cicatrizan, o alteraciones en la piel que llame la atención”.

“La consulta a tiempo es fundamental para un diagnóstico y tratamiento adecuados”, concluyó.