El papa León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre y permanecerá cuatro días en el país, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. La agenda del Papa León XIV en Argentina ya tiene horarios definidos: el viaje apostólico arranca a las 16:30 con el arribo a Aeroparque, proveniente de Montevideo, y la recepción oficial de las autoridades nacionales. El anuncio había sido confirmado por el Vaticano semanas atrás y ahora se conoce el detalle hora por hora.

El cronograma fue coordinado junto a los preparativos que encabeza el Gobierno nacional, la Iglesia y las jurisdicciones involucradas. El operativo combina actos multitudinarios, reuniones institucionales y encuentros pastorales, con escenarios y franjas horarias precisas para cada jornada.

La agenda día por día

Domingo 8 de noviembre

La primera jornada arranca con el arribo a Aeroparque a las 16:30 y la recepción oficial. A las 17:00 el Pontífice visitará el Monumento a San Martín, en Plaza San Martín, y veinte minutos después será recibido en la Casa Rosada. A las 17:50 mantendrá una reunión con el presidente Javier Milei y a las 18:30 encabezará un encuentro con autoridades y diplomáticos en el Palacio Libertad, donde pronunciará un discurso.

Lunes 9:

A las 09:15 visitará el Cottolengo Don Orione, en Claypole. A las 11:30 presidirá una misa en el Monumento de los Españoles y a las 16:10 se reunirá con el sector del trabajo en la UCA. Por la tarde tendrá lugar una reunión interreligiosa en el Palacio San Martín. La jornada cerrará por la noche con las vísperas en la Catedral Metropolitana y una cena con obispos en el Arzobispado.

Martes 10:

El vuelo hacia Córdoba está previsto entre las 07:30 y las 09:00. A las 10:00 celebrará una misa en la Escuela de Aviación Militar y a las 15:15 se encontrará con la comunidad religiosa en la Catedral de Córdoba. Por la tarde regresará a Buenos Aires y a las 20:15 encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Miércoles 11:

La última jornada comenzará a las 08:00 con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. A las 10:00 celebrará una misa en la plaza de la Basílica de Luján, uno de los puntos de mayor convocatoria del viaje. La despedida oficial será a las 13:30 en el Aeropuerto de Ezeiza y a las 14:00 partirá en vuelo hacia Lima, Perú.

El interior se prepara

La expectativa no se limita a los escenarios de Buenos Aires y Córdoba. La Diócesis de Gualeguaychú evalúa organizar una peregrinación comunitaria para acompañar al Pontífice, una iniciativa que podría replicarse en otras diócesis del Litoral.

Con la agenda oficial ya difundida, la organización ingresa en su etapa final: definir los operativos de seguridad, los cupos para los actos masivos y la logística de los fieles que viajarán desde las provincias hacia Luján y Buenos Aires.