La economista, Diana Mondino, futura canciller del gobierno de Javier Milei, confirmó a través de las redes sociales que la Argentina no ingresará al grupo de los BRICS.

En ese sentido, sostuvo que “nunca se aprobó” la entrada al grupo de países emergentes que integran además Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Además, remarcó que no ve “ventajas” en esa entrada.



Más temprano, previo a participar de la 29º conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA), Mondino señaló: “No vamos a dar marcha atrás porque nunca se aprobó. Nunca ingresamos a los Brics”.

En agosto, los cinco países que forman parte de los BRICS decidieron ampliar el bloque y sumar a seis naciones, entre ellas, Argentina. La incorporación debía concretarse a partir del 1 de enero del 2024.





Los expertos en la materia le aconsejaron al equipo de Javier Milei que no retire la adhesión al bloque: “La Argentina no está en condiciones de rechazar espacios de pertenencia, en cuantos más lugares podamos estar, mejor”.

De acuerdo a lo que manifestó en las últimas horas, Mondino, “no ve ventajas” en la incorporación al grupo.



Qué significaba para la Argentina ingresar a los BRICS

“Nos hemos incorporado a la alianza de los BRICS, los países más importantes de las economías emergentes. Se abre un nuevo escenario para la Argentina. Vamos a ser protagonistas de un destino común en un bloque que representa más del 40% de la población mundial”, había expresado el presidente Alberto Fernández al respecto.

Si bien varias naciones expresaron interés formal de unirse al BRICS, para la Argentina significaba la posibilidad de ampliar aún más sus destinos comerciales, incrementar las exportaciones y con eso el ingreso de divisas en un contexto complejo, dada la escasez de reservas del Banco Central. (BCRA), la alta inflación y el acuerdo con el FMI.



Además, al ser miembro pleno, podría acceder a créditos inmediatos del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) de los BRICS, con sede en la ciudad china de Shanghái. El ministro de Economía, Sergio Massa, estuvo en mayo con la titular de la entidad, Dilma Rousseff para tratar la incorporación del país a la institución financiera.

Desde el Gobierno, remarcaron que la participación de los países de los BRICS en el comercio exterior argentino ha oscilado entre el 20% y 30% del total exportado.

Para la Argentina, India es un mercado estratégico para las exportaciones locales, especialmente el aceite de soja y de maíz en grano. Por su parte, China es un destino clave de exportación para la carne y también es el principal mercado de soja sin procesar local. En tanto, Brasil es el principal comprador de trigo y cebada nacional.







