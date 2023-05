Una vez conocida la decisión de Bordet de acompañar a Adán Bahl como precandidato a la Gobernación, Díaz Chavez opinó que “entendemos que el Gobernador tenga su decisión y quiera un tipo de gestión para su continuidad. Vemos como saludables otras opciones para dirimir las diferencias en una PASO”.

“Acompañamos al Gobernador para dar certidumbre al electorado. En Aldea San Antonio tenemos mucho que mostrar por la ayuda que nos ha dado la Provincia, con el acceso, con muchas calles asfaltadas”, resaltó, y agregó que se está ejecutando “el segundo puente de 400 metros que conecta dos departamentos que aportará al desarrollo de la provincia”.

“Llevar las elecciones con las nacionales, es mostrar lo que que se ha hecho a nivel nacional como las grandes obras, la circunvalación que se va a hacer en Gualeguaychú, la Ruta 20 hasta el cruce con la 14”, opinó el Intendente que buscará su reelección.

En cuanto al candidato del oficialismo, indicó que “Bahl es el intendente de la ciudad mas grande de la provincia. Beto está cambiando y transformando Paraná, por lo que no me sorprendió la decisión, pero sí entiendo que hay muchos compañeros que quieran postularse. También hablé con Enrique Cresto y entiendo que es lo mejor plantear una posición para que se fortalezca el peronismo y no terminar peleándonos porque sabemos lo que puede llegar a pasar”.

“Ojalá que todo confluya en acuerdo, creo que es la fuerza política que sabe lo que necesita Entre Ríos. Las gestiones de Martín en Gualeguaychú y Enrique en Concordia son excelentes”, detalló el intendente de Aldea San Antonio.

Sobre el pegado de boletas, opinó que “son definiciones que va a ir tomando Gustavo Bordet. Seguramente lo tendremos antes del 24 de junio, y seguramente la mayoría de los intendentes vaya con la boleta oficial, apoyando al gobernador”.

“Nosotros vamos a estar donde el Gobernador lo defina, pero si Martín Piaggio quiere hacer una lista me parece muy saludable. Quiero que después de esta PASO podamos avanzar en unidad para seguir gobernando la provincia. En Aldea San Antonio hemos avanzado un montón, si se dan una vuelta por acá; tenemos 100% de agua y cloaca, más de 60 nuevas cuadras asfaltadas; 13 kilómetros de acceso asfaltado”, resaltó.

Por otra parte, contó que después de la pandemia, vino mucha gente a vivir a la Aldea. “Se ha desarrollado un crecimiento importantísimo; con un 40% más de gente y a eso lo acompañamos con infraestructura, fibra óptica y buena señal de teléfono, siempre pensando en mantener la tranquilidad y la seguridad de la ciudad”, concluyó.