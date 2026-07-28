Leonardo Albarracín vivió una anécdota inolvidable junto a su familia después de encontrarse de casualidad con Emiliano “Dibu” Martínez en Sierra de los Padres. El fanático de la Selección Argentina salió en moto con su hijo Ramiro con la ilusión de cruzarse al arquero, luego de enterarse de que había adquirido tierras por la zona.

Lo que no imaginaba era que terminaría ayudándolo a sacar dos camionetas empantanadas en medio del barro.

“Salimos en moto porque había llovido mucho y los caminos estaban intransitables”, contó Leonardo. Según relató, tenía una idea aproximada de dónde podía estar el lugar y decidió ir con su hijo mayor para ver si tenía suerte.

En un momento vieron a lo lejos dos camionetas encajadas y una figura que les llamó la atención. “‘Ese es el Dibu, papá’, me dijo mi hijo. Yo no podía creer que fuera cierto”, recordó.

Al acercarse, se sacaron los cascos y empezaron a saludar al arquero. “Le empezamos a decir ¡Dibu! ¡Campeón! Tenía las manos en los bolsillos y enseguida mostró esa sonrisa tan propia de él”, expresó emocionado.

Las camionetas estaban completamente encajadas en el barro. El futbolista del Aston Villa había intentado ayudar a un amigo y también terminó atrapado. Martínez les pidió un cuchillo para cortar unos nudos de las lingas y Leonardo, que llevaba una navaja, se tiró al piso para ayudar.

El hombre contó que la charla con el arquero fue distendida y que ni siquiera hablaron de fútbol ni del Mundial.

En medio del barro, el arquero les preguntó qué hacían por ahí. “Yo asomé desde el piso, todo lleno de barro, y le dije que no nos iba a creer, pero habíamos salido para ver si lo encontrábamos”, relató.

Como no tenían suficientes elementos para destrabar las camionetas, Leonardo llamó a su esposa Rosana para que llevara una pala y otra linga. También se sumó su otro hijo, Juan Cruz. Después, el propio Dibu fue hasta su casa con el hijo de Albarracín para buscar un pequeño tractor que terminó siendo clave. Tras más de tres horas de trabajo, lograron sacar los vehículos.

“Antes de irse nos dio las gracias de todas las formas posibles y nos dijo que lo habíamos salvado”, recordó Leonardo. El cierre fue todavía más emotivo.

Albarracín había llevado una camiseta de la Selección, un póster con la histórica atajada a Randal Kolo Muani y varios fibrones con la esperanza de conseguir una firma.

El Dibu accedió a firmarle todos los recuerdos y, antes de irse, tuvo un gesto inesperado. “Frenó, se sacó el camperón oficial de la Selección y me lo regaló”, contó. “Ahí no pude contenerme. Me largué a llorar. Fue un momento inolvidable”, cerró.

Fuente: El Doce TV