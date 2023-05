Durante el plenario, los diputados avalaron el proyecto de ley, enviado en junio de 2022 por el Poder Ejecutivo, tendiente a introducir modificaciones en la legislación vigente vinculada a la prevención y represión del Lavado de Activos (LA), de la Financiación del Terrorismo (FT) y del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP). Dichos cambios apuntan a adecuarse a los estándares internacionales actuales.



Al informar los cambios acordados con respecto al texto original, la diputada Mónica Litza (FdT) destacó “el trabajo que se viene haciendo desde hace varios meses con aportes destacadísimos de distintos bloques, con diálogo y apertura, que nos permitió arribar a las modificaciones, fruto de una labor colectiva”.



Desde el PRO, Pablo Tonelli valoró “haber encontrado en el oficialismo receptividad ante las diferentes sugerencias que fueron receptadas e incorporadas que mejora y hace más eficiente al proyecto”. En tanto, anticipó que acompañarán la iniciativa y marcó ciertas diferencias respecto al texto: “La más trascendente es mejorar la ubicación institucional de la Unidad de Información Financiera (UIF) y dotarla de una mayor autonomía que, si bien existe, no es lo plena y amplia que nos gustaría”, señaló.

Luego, Graciela Camaño, del bloque Identidad Bonaerense, ratificó que va a “seguir reclamando la autonomía del organismo. Asimismo, lamentó no acompañar el proyecto por considerar que “la redacción en cuanto a la obligatoriedad de la UIF para ser parte activa en la denuncia que tiene que llevar adelante el Procurador tiene que estar bien redactada, y esto me lleva a presentar un dictamen propio”. “Creo que debemos exigir que la UIF tenga un comportamiento ante la corrupción”, enfatizó.



En representación de la Coalición Cívica, Mónica Frade expresó que “nosotros queremos funcionar bajo una regulación estricta y más exigente que independice al organismo de los avatares y negociaciones de los gobiernos”. Al respecto, pidió autorización para presentar un dictamen de minoría.

Alejandro Cacace, de Evolución Radical, sostuvo que “la forma de que es designado actualmente el titular de la UIF no cumple con los requisitos, principalmente cuando refiere que sea elegido de manera apolítica, basado en el mérito y siendo el mejor candidato”. En esa línea, instó a “no dejar pasar la oportunidad de discutir esto, para alinear a la designación y remoción del titular con los estándares internacionales de las organizaciones que somos parte”.



Por último, Germán Martínez (FdT) hizo mención al tema de la autonomía de la UIF. “Nosotros no tenemos ninguna observación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) respecto a la situación de la autonomía hoy en el funcionamiento de la UIF”, detalló. “Nadie tiene dudas de que el texto que proponemos para el dictamen es claramente superador de la normativa vigente, no hay ningún retroceso, solamente avances”, subrayó el titular del bloque.



“A veces da la sensación que el trabajo de búsqueda de consenso no sirve para nada, que siempre prevalece la lógica de la diferenciación, ya que cuando hacemos un ejercicio de consenso lo que prima es el disenso”, concluyó Martínez.