Dictaron prisión preventiva domiciliaria por 30 días para Luca Benítez, el joven de 22 años detenido y acusado del abuso sexual de una adolescente en Santa Elena, departamento La Paz, según informaron fuentes judiciales a Ahora.

La decisión fue dictaminada por el juez Ramón Lell en los Tribunales de La Paz este jueves, luego del acuerdo entre las partes. De esta manera, el imputado será trasladado este día.

El caso

Una adolescente de 15 años fue violada en Santa Elena y la Justicia abrió una investigación penal. El principal sospechoso fue identificado. Es un joven de 22 años, conocido en el ámbito basquetbolístico local. Fue detenido tras un allanamiento este martes.

Según reconstruyó La Sexta de fuentes locales, el ataque sexual ocurrió la noche del lunes en inmediaciones de una zona conocida como El Polígono o El Tiro. La víctima se encuentra internada en Paraná, acompañada por su familia.

La tarde de este martes se supo que personal policial se dirigió a una vivienda ubicada en calle Mitre con una orden de allanamiento emitida por la Justicia de La Paz. El procedimiento buscaba el secuestro de elementos de interés para la causa, como prendas de vestir y teléfonos celulares que sirvan para las pericias informáticas.



