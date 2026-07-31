Con el propósito de acompañar el bienestar integral, la salud emocional y la vida comunitaria de los vecinos, pondrán en marcha dos talleres gratuitos orientados a personas mayores de 55 años. Las actividades tendrán lugar en distintos puntos para facilitar el acceso y la participación de los barrios.

A través de dinámicas recreativas y educativas, se busca ejercitar la memoria, la expresión artística y el encuentro entre pares.

El Taller de Teatro iniciará el jueves 6 de agosto y se dictará todos los jueves de 14 a 15.30 horas en el SUM del CIC Médanos con la premisa de expresarse, divertirse, fortalecer la creatividad y compartir nuevas experiencias a través de la actuación.

Por su parte, el taller de Actividades Cognitivas comenzará el viernes 7 de agosto y funcionará todos los viernes de 14 a 16 en el SUM del CAPS La Cuchilla. Este espacio estará enfocado en el entrenamiento de la memoria, la atención y la concentración mediante ejercicios especialmente diseñados.

Para ambas actividades, los interesados solo deberán concurrir el día del taller deseado, sin inscripción previa.

Estas iniciativas se centran en el valor del aprendizaje permanente y la autonomía personal. Desde el equipo de la Subsecretaría de Salud invitan a toda la comunidad a sumarse a los encuentros, que buscan continuar acercando herramientas públicas de cuidado, recreación e integración social en los barrios.