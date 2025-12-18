A través del CAPS (Centro de Atención Primaria de la Salud) San Isidro llevará adelante un taller destinado a personas gestantes, que se realizará el lunes 22 de diciembre a las 10 horas, en el CAPS San Isidro, ubicado en Schachtel 860.

La actividad está pensada como un espacio de acompañamiento integral, donde las embarazadas podrán despejar dudas, compartir inquietudes y recibir información confiable sobre las distintas etapas del embarazo, la lactancia y los cuidados del recién nacido.

Durante el encuentro se abordarán contenidos fundamentales para el cuidado de la salud materno-infantil, promoviendo hábitos saludables, el fortalecimiento del vínculo con el recién nacido y la construcción de redes de apoyo comunitario.

El taller tendrá una modalidad participativa, favoreciendo el diálogo, el intercambio de experiencias y la posibilidad de realizar consultas en un entorno de confianza y contención, acompañado por el equipo de salud del centro. La propuesta está abierta a la comunidad y no requiere inscripción previa.