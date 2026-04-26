La Municipalidad de Gualeguaychú llevará adelante una nueva instancia de formación en manipulación segura de alimentos, una propuesta orientada a fortalecer los conocimientos y prácticas vinculadas a la inocuidad alimentaria. La capacitación se desarrollará este lunes 27 de abril a partir de las 9 de la mañana en la sede de UTHGRA local, ubicada sobre la calle Colombo.

La iniciativa está dirigida a todas aquellas personas que, por su actividad laboral, se encuentran en contacto directo o indirecto con alimentos en cualquiera de las etapas de la cadena alimentaria. Esto incluye a elaboradores, transportistas, comerciantes, mozos, repositores y otros trabajadores del rubro, para quienes la formación resulta un requisito fundamental.

Desde el área organizadora remarcaron que este tipo de capacitaciones cumple un rol clave en la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos, al tiempo que garantiza condiciones adecuadas de higiene y seguridad en los procesos de manipulación. En ese sentido, el curso permite adquirir herramientas básicas para evitar la contaminación de los productos y proteger la salud de la población.

Además, la capacitación forma parte de los requisitos necesarios para tramitar el carnet sanitario o de manipulador de alimentos, exigido por la normativa vigente para quienes desarrollan tareas vinculadas a la manipulación de productos alimenticios. La obtención de este carnet es obligatoria y responde a lo establecido por el Código Alimentario Argentino, al cual el municipio se encuentra adherido.

Durante la jornada, los participantes podrán acceder a contenidos vinculados a buenas prácticas de higiene, conservación de alimentos y medidas preventivas, aspectos esenciales para reducir riesgos sanitarios. Estas instancias formativas también buscan concientizar sobre la responsabilidad que implica trabajar con alimentos y la importancia de respetar protocolos adecuados en cada etapa.

La propuesta se enmarca en una política pública que apunta a reforzar el control bromatológico y promover estándares de calidad en la manipulación de alimentos dentro de la ciudad. A través de estas capacitaciones, se busca no solo cumplir con los requisitos legales, sino también generar mayor compromiso y responsabilidad en quienes forman parte del circuito alimentario.