La Subsecretaría de Salud llevará adelante una nueva capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios, una instancia formativa destinada a brindar conocimientos esenciales para actuar de manera rápida y efectiva frente a emergencias que pueden ocurrir en la vida cotidiana.

La jornada se llevará a cabo el jueves 18 de junio en el Centro de Convenciones "Malvinas Argentinas" y contará con dos turnos disponibles, a las 8 y a las 10 horas.

La actividad se enmarca en el programa “Corazón Activo – Gualeguaychú Ciudad Cardioprotegida”, creado mediante la Ordenanza n.º 13.030/2025. Durante la capacitación se abordarán contenidos teóricos y prácticos vinculados a las técnicas de reanimación cardiopulmonar, asistencia inicial ante situaciones críticas, reconocimiento de emergencias y actuación temprana hasta la llegada de los servicios especializados.

La capacitación es abierta a toda la comunidad y constituye una oportunidad para incorporar conocimientos prácticos que pueden aplicarse en distintos ámbitos, ya sea en el hogar, el trabajo, instituciones educativas, espacios deportivos o actividades recreativas.