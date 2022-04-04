El padrastro de Parada había sido detenido el domingo, acusado de encubrimiento, luego de haberse comprobado que ocultó pruebas y datos sobre el paradero de su hijastro a la Justicia. En la mañana del lunes, la Justicia accedió al pedido de Fiscalía y dictó la prisión preventiva por 30 días para el hombre, que permanecerá detenido en la Jefatura Departamental de Gualeguaychú.

Como se recordará, Néstor José Parada se encuentra prófugo de la Justicia desde el 17 de marzo, cuando se conoció la condena de 8 años y 4 meses de prisión impuesta por el Juez Arturo Dumón, luego de que un jurado popular lo hallara culpable de abuso sexual contra una menor, que es hija de quien era pareja del condenado.

Pese a numerosos allanamientos que se han realizado, no se ha podido dar con el paradero del hombre, estimándose que se fue de la ciudad. La Justicia trabaja para determinar la posible complicidad de su padrastro, de quien se pudo comprobar que obstaculizó el normal trabajo de la Justicia y la Policía, por lo que fue detenido acusado de encubrimiento.