La Justicia de Gualeguaychú resolvió este lunes imponer 30 días de prisión preventiva al hombre de 54 años detenido tras haber apuñalado a su hijo durante un conflicto familiar ocurrido el viernes por la noche en el barrio Trinidad.

La decisión fue tomada durante una audiencia realizada en el Juzgado de Garantías, a cargo de la jueza Natalia Céspedes, quien hizo lugar parcialmente al pedido formulado por la fiscal Alejandra Montiel. Mientras la acusación había solicitado una medida cautelar por 45 días, finalmente se dispuso que el imputado permanezca alojado en la Jefatura Departamental de Policía hasta comienzos de julio.

El episodio ocurrió pocos minutos antes de la medianoche del viernes en una vivienda del barrio Trinidad. Según se reconstruyó en la investigación preliminar, el hijo del acusado, de 34 años, llegó al domicilio y se produjo una discusión que terminó con una agresión con arma blanca.

Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió una herida que derivó en un neumotórax en el pulmón izquierdo, una lesión de gravedad que obligó a una cirugía de urgencia. El hombre permaneció internado inicialmente en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Centenario, aunque con el paso de las horas presentó una evolución favorable y fue trasladado a una sala común, donde continúa en recuperación.

Fuentes judiciales señalaron que entre padre e hijo existían antecedentes de conflictos previos. Incluso, sobre la víctima pesa una causa penal impulsada anteriormente por amenazas y lesiones denunciadas por el propio padre. En el entorno familiar también se mencionó una situación vinculada al consumo problemático de sustancias.

Tras el hecho, el acusado se presentó por sus propios medios en Comisaría Segunda y relató lo sucedido. A partir de la intervención del fiscal de turno se ordenó su detención inmediata.

La fiscal Montiel imputó al hombre por el delito de tentativa de homicidio agravado por el vínculo. Durante la audiencia, la defensa solicitó que la medida cautelar se cumpliera bajo la modalidad de arresto domiciliario, aunque ese planteo fue rechazado por la magistrada al considerar que existen riesgos procesales.

En tanto, la víctima continúa internada y hasta el momento no pudo prestar declaración debido a su estado de salud.