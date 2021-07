El médico oriundo de Chaco Daniel Saavedra, denunciado por presunto abuso sexual mientras se desempeñaba en el Hospital San Isidro Labrador de Larroque, en el departamento Gualeguaychú, deberá cumplir 30 días de prisión preventiva.

La Fiscal Martina Cedres fue la que dictó la prisión preventiva domiciliara al médico denunciado en reiterados hechos de abuso.

A raíz de la primera denuncia, radicada en junio, y de la viralización posterior del caso, en julio aparecieron nuevas víctimas que se decidieron a denunciar hechos similares y le dieron mayor fuerza y contundencia a la causa judicial contra el médico.

Este jueves se presentó ante la fiscal Martina Cedrés, quien lo citó para hacerle conocer los hechos que se le imputan.

Permanecerá en prisión domiciliaria en una vivienda alquilada en Gualeguaychú, y deberá estar disponible para cuando se lo requiera.

Los graves hechos denunciados

"Las denuncias radicadas en la Fiscalía refieren a delitos de abuso sexual simple en relación a cuatro víctimas -en uno de los casos con reiteración que constituiría un sexto hecho- y un abuso ultrajante. Estos son los hechos que se le imputarán a Saavedra de acuerdo a la investigación iniciada a partir de los testimonios de cinco víctimas", informaron fuentes judiciales, que la vez que confirmaron que en todos los casos se trata de masculinos mayores de edad que habrían sido abusados en el consultorio de Saavedra mientras los atendía por alguna dolencia".

"Estamos en conocimiento que este profesional tiene otras denuncias en otras jurisdicciones y, según pudimos observar, dichas acusaciones no han prosperado. En el caso de la víctimas que fueron atendidas por este médico en el Hospital de Larroque, hay dos casos del año pasado que se animaron a denunciar en julio de este año", informaron a la vez que no descartaron que haya otras víctimas que no se han animado a hablar, "incluso aquí en la ciudad de Gualeguaychú, ya que este médico también atendió en el Hospital Centenario".

Una de las denuncias que trascendió a comienzos de este año, corresponde los dichos de un paciente de Saavedra en el Hospital de Barranqueras, Chaco. Si bien las autoridades del efector Eva Perón habrían manifestado en medios de comunicación de esa provincia que el médico denunciado por abuso sexual "tenía el ingreso prohibido en el hospital", se desconoce si prosperó alguna investigación judicial al respecto.

Al consultar oportunamente a integrantes del Ministerio de Salud sobre la habilitación de Saavedra en la provincia, pese a las denuncias que se hicieron públicas en su provincia, la respuesta que recibió este medio fue que "Saavedra no tiene antecedentes penales y su matriculación en Entre Ríos se encuentra en regla".