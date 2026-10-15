Tras el violento episodio ocurrido el miércoles por la noche en el cine Las Tipas, ubicado en el Shopping Paso del Paraná, la justicia avanzó este jueves con la determinación de medidas de restricción para las dos mujeres acusadas. La resolución se dictó al mediodía, luego de que las implicadas, de 51 y 27 años, pasaran la noche en la Alcaidía de Tribunales por disposición del fiscal Martín Abraham.

A partir de esta medida, las dos mujeres tienen prohibido acercarse o mantener contacto con las víctimas mientras continúa el legajo de investigación penal. El incidente se produjo cerca de las 22:55 del miércoles en la sala 4, donde unas 50 personas aguardaban el inicio de una película.

Lo que comenzó como una discusión por la ubicación de las butacas derivó en golpes de puño, tirones de pelo y el uso de un aerosol irritante contra una joven de 27 años y sus amigas. La nube tóxica afectó a gran parte del público, provocando tos, ardor en los ojos y dificultades respiratorias, lo que obligó a suspender la función y evacuar el recinto.

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El subjefe de la División 911, Guillermo González, cuestionó el accionar de las agresoras y descartó que se tratara de un caso de legítima defensa. Al respecto, el funcionario policial declaró: “No era una situación de legítima defensa”.

Tras el ataque, las mujeres intentaron retirarse en un automóvil Honda Civic que las aguardaba en el estacionamiento, conducido por un hombre de 42 años. Efectivos policiales lograron interceptar el vehículo antes de que abandonara el complejo y secuestraron el envase de gas pimienta utilizado en el hecho.

Fuente: Ahora