El hecho se originó el pasado 9 de octubre, en una estafa bajo la modalidad de “cuento del tío”, donde el estafador (en este caso una mujer) se hace pasar telefónicamente por un familiar directo de la víctima y con la intervención de un cómplice, (en este caso un supuesto contador) le retiran los objetos de valor con la excusa de una devaluación de dinero, o que dejarán de circular determinados billetes, o la necesidad de depositar los ahorros que el adulto mayor guarda en el domicilio.

El engaño pude tener sus variantes mínimas, pero lo que es común a todos los casos es el aprovechamiento que se realiza sobre las personas ancianas, que están ajenas a cualquier novedad económica y con una simple excusa entregan todo lo de valor, confiados en que la persona del otro lado del teléfono es un familiar directo.

En este caso, la mujer de 79 años entregó 11.600 dólares, una gargantilla y un par de aros de oro, a un hombre que pasó por su domicilio, que era supuestamente el “contador” de confianza de la mujer que la hablaba por teléfono.

Desde que el caso fue denunciado, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Policía de Gualeguaychú inició las tareas para dar con el hombre, que policialmente se denomina como “pescador”. Se obtuvieron imágenes de cámaras de seguridad en donde se advirtió que se manejaba en un Volkswagen Gol Trend y con el número de matrícula se irradió a toda la provincia la necesidad de localizarlo, ya que se especuló que no era de la ciudad.

Finalmente, el pasado viernes, casi un mes después de cometida la estafa, en el Puesto de Control Vial Victoria, dependiente de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial, la Policía interceptó sobre la Ruta Nacional 174, a la altura del kilómetro 59,5, el automóvil buscado que se dirigía en dirección a Rosario.

Por orden de la jueza de Garantías de Gualeguaychú, Natalia Céspedes, se requisó el vehículo y se identificó al ocupante. En el rodado secuestraron prendas de vestir que estarían directamente relacionadas con el hecho y se detuvo al hombre de 51 años que manejaba el Gol Trend, que sería la persona que aparece en las cámaras de seguridad como el presunto “pescador”.

El hombre fue trasladado a Gualeguaychú y quedó alojado en la jefatura Departamental. En las últimas horas fue sometido a una audiencia de prisión preventiva, donde se dispuso que en principio cumpla con 15 días de alojamiento en la sede policial hasta que se avance con la investigación y tras ello se decidirá si se prorroga la medida o se dispone de otra medida hasta cumplimentar con todo lo relacionado a la causa.