La investigación por el asalto a mano armada que sufrió el comerciante Jonathan Bacigalupo, atacado bajo la modalidad de motochorros cuando llegaba a su vivienda del barrio 34 Viviendas, sumó este viernes una nueva resolución judicial.

Tras la audiencia realizada en los Tribunales de Gualeguaychú, el principal sospechoso del hecho volvió a su celda en la Jefatura Departamental de Policía a cumplir con la medida por 60 días, mientras que su pareja, imputada por encubrimiento, cumplirá arresto domiciliario durante el mismo plazo debido a que es madre de un bebé de ocho meses.

El hombre, de 35 años, permanecerá encerrado mientras continúa la investigación encabezada por la fiscal Martina Cedrés. Los investigadores sostienen que habría sido quien conducía la motocicleta utilizada durante el asalto ocurrido hace casi tres semanas, cuando el comerciante fue sorprendido al ingresar a su domicilio y despojado de una importante suma de dinero.

La detención del sospechoso se concretó el miércoles, luego de una intensa búsqueda que se extendió durante casi 20 días. Personal de la Comisaría Tercera lo localizó junto a su pareja cuando ambos descendían de un remís en la zona de Clavarino y Bolivia. Sobre los dos pesaba una orden de captura emitida por el Juzgado de Garantías y difundida a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), luego de que la investigación determinara que habían abandonado Gualeguaychú rumbo a Misiones pocas horas después del hecho.

Tras las detenciones, la Policía realizó un allanamiento en la vivienda donde habían ingresado previamente, procedimiento en el que secuestró tres teléfonos celulares, 267 mil pesos en efectivo y pasajes de colectivo con recorrido entre Gualeguaychú y Puerto Esperanza, elementos que fueron incorporados al expediente.

Situación de la mujer

La mujer, de 37 años, continuará vinculada a la causa, aunque con una situación procesal distinta. La Justicia le concedió el beneficio del arresto domiciliario por 60 días, fundamentalmente porque es madre de un bebé de ocho meses, circunstancia que fue valorada al momento de resolver la medida cautelar.

Además, la hipótesis de la Fiscalía respecto de su participación en el hecho aún no se encuentra consolidada. Por el momento, la mujer está imputada únicamente por el delito de encubrimiento y los investigadores continúan reuniendo pruebas para determinar si tuvo algún grado de intervención en la planificación.

En cambio, sobre el hombre pesan sospechas más contundentes respecto de su presunta participación directa en el robo, motivo por el cual el Juez de Garantías consideró necesario mantenerlo privado de su libertad mientras avanza la pesquisa.

La causa continúa bajo la órbita de la Fiscalía, que busca establecer la participación de todos los involucrados en uno de los hechos delictivos de mayor repercusión registrados en las últimas semanas en Gualeguaychú. Aún resta determinar la identidad del otro involucrado.