La prisión preventiva para el operario que chocó siete vehículos fue dispuesta este viernes por la Justicia, luego del violento episodio que conmocionó a la ciudad de Concordia cuando el hombre, al mando de una cargadora frontal y en estado de ebriedad, embistió varios automóviles, hirió a tres personas y provocó importantes daños materiales.

El juez de Garantías Mauricio Guerrero ordenó que permanezca detenido durante 25 días mientras avanza la investigación. La fiscalía había solicitado una prisión preventiva de 45 días, aunque el magistrado resolvió reducir ese plazo. No obstante, dispuso que el imputado sea sometido a una evaluación psicológica y psiquiátrica en el Hospital Felipe Heras para determinar cuál era su estado mental al momento de los hechos.

El acusado, de 47 años, quedó imputado por los delitos de lesiones graves en grado de tentativa, daño agravado, daños reiterados y resistencia a la autoridad. La investigación quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal, representado por las fiscales Natalia Conti y Macarena Mondragón.

El juez resolvió que el imputado cumpla la prisión preventiva en un establecimiento adecuado, que sería la Alcaidía de Concordia si hubiera disponibilidad de plazas o, en su defecto, la Unidad Penal Nº 3.

El imputado

Tras conocerse la resolución, el abogado defensor valoró que el juez no hiciera lugar al pedido completo formulado por la fiscalía. "Es positivo y humano que se haya reducido a más de la mitad la prisión preventiva", expresó.

El letrado adelantó que analiza presentar un recurso de apelación. "La regla es la libertad. No estamos ante una persona peligrosa, ni con riesgo de fuga, ni con capacidad de entorpecer la investigación", sostuvo.

Además, vinculó el episodio con las condiciones laborales que atravesaba su defendido. "Hablamos de un trabajador explotado: jornadas de más de 12 horas manejando maquinaria pesada, una hora para ir y otra para volver con la máquina, períodos sin registración y sin ART. Ese combo puede llevar a un brote como el que ocurrió", argumentó. También anticipó que buscará atribuir responsabilidades al empleador por las condiciones laborales en las que se desempeñaba el imputado.