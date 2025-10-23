El encuentro, que tuvo lugar este jueves a las 8.30 horas, fue organizado por el Área de Protección de la Niñez, Adolescencia y Familia (ANAF) en conjunto con la Dirección de Prevención y Control de Adicciones de la provincia de Entre Ríos.

La jornada se desarrolló en un clima de participación y escucha activa, donde los presentes compartieron experiencias y reflexionaron sobre los desafíos que atraviesan las familias en los procesos de crianza actuales. Desde ANAF se brindaron herramientas para fortalecer los vínculos familiares y promover entornos saludables de acompañamiento durante la niñez y la adolescencia.

Por su parte, desde la Dirección provincial se abordó la temática de la crianza en relación al consumo problemático, destacando la importancia del diálogo, la contención y la detección temprana de situaciones de riesgo. Acompañaron el encuentro Marcos Henchoz, asesor de la Dirección de Desarrollo Social, y Virginia Castillo, responsable de ANAF, quienes participaron activamente del desarrollo de la actividad.

Durante la jornada se entregaron materiales informativos y contactos útiles para continuar el acompañamiento y fortalecer la articulación entre las familias, las instituciones educativas y los equipos de prevención.