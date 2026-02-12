Este jueves se realizó una charla abierta sobre sífilis en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Pueblo Nuevo, destinada a la comunidad. La jornada fue organizada por el equipo de salud del establecimiento, en el marco de las acciones de promoción y prevención que impulsa la Subsecretaría de Salud del Gobierno de Gualeguaychú.

Durante el encuentro se brindó información sobre las formas de transmisión, los métodos de prevención y las alternativas de tratamiento de la sífilis, una infección de transmisión sexual causada por una bacteria. Según se explicó, el contagio se produce principalmente a través de relaciones sexuales sin protección —vaginales, anales u orales— con una persona infectada. También puede transmitirse de una persona gestante al bebé durante el embarazo o el parto si no se realiza el diagnóstico y tratamiento oportunos.

El equipo de salud indicó que en las primeras etapas la infección puede presentar lesiones o síntomas leves, e incluso pasar desapercibida, por lo que remarcaron la importancia del testeo y de los controles periódicos.

Asimismo, se informó que la sífilis tiene tratamiento y que, detectada a tiempo, es curable. La actividad incluyó un espacio de intercambio en el que los vecinos pudieron realizar consultas y despejar dudas.

Desde el Gobierno local señalaron que este tipo de instancias buscan fortalecer la prevención de infecciones de transmisión sexual y promover el cuidado integral de la salud.