Es uno de los cuatro referentes del frente opositor que salió a marcarle la cancha al Intendente de Pueblo Belgrano a la hora de suceder a Piaggio en el Municipio. Ya con aire de campaña, relató las intenciones del espacio para dirimir la interna y contó sobre el rol del ex ministro del Interior de Macri en la competencia por el Municipio de Gualeguaychú.

Es comerciante, afirma que trabaja en las filas del PRO desde hace diez años y se define a su mismo como “un ciudadano más de Gualeguaychú”. Hace dos años compitió contra Pablo Echandi en una interna por el mandato del partido en la ciudad, y ahora quiere volver a enfrentarse al concejal de Juntos por el Cambio para ver quien compite en las elecciones del año que viene para llegar al Ejecutivo municipal.

A principio de junio, una foto publicada en redes sociales lo mostró junto a Pablo Echandi, Francisco Álvarez, Osvaldo Fernández –otros que también quieren suceder a Martín Piaggio en la intendencia– y aunaron esfuerzos para ponerle un freno a Mauricio “Palito” Davico, el intendente de Pueblo Belgrano que quiere mudarse a Gualeguaychú.

“La idea es trabajar y que la gente determine quién será el candidato. En el caso de Pablo Echandi, que está conmigo en el PRO, tendremos que ir a una interna y ver cuál de los dos quedas, y con Francisco y Osvaldo competiremos en las PASO y que la gente sea la que elija”, manifestó Esnaola en una entrevista en ElDía desde Cero (FM 104.1).

Con respecto a su relación con Davico, afirmó que tiene buenas referencias, pero que “cualquiera puede ser candidato a intendente” en Juntos por el Cambio y que “será la gente quien elegirá al candidato definitivo”.

“En casos como este, vamos a ir todos detrás del diputado Rogelio Frigerio. Ya estamos trabajando en eso. Ya tuve yo una interna con Echandi hace dos años para la conducción del PRO, y desde primera hora fuimos referentes de Frigerio, y ambos apoyamos la candidatura de Eduardo Caminal para la conducción del partido a nivel provincial, y este apoyó a Rogelio para diputado”, explicó.

“No me preocupa que haya un favoritismo con el Intendente de Pueblo Belgrano porque Frigerio ha sido muy clarito y dijo que todos vamos a tener el mismo apoyo, y Davico es uno más, más allá de la amistad que pueda tener con Frigerio. Creo que sería malo pensar eso, porque es como decir que va a digitar quien es el candidato, y lo que nos tiene que importar es que la gente elija su candidato para la municipalidad”, amplió y remarcó: “Veo en Frigerio una conducta distinta y que quiere que vayamos todos. Esta es una elección para dirigir Gualeguaychú y será la gente de Gualeguaychú quienes deban elegir al candidato”.

Sobre las chances que tiene el ex Ministro del Interior durante la presidencia de Mauricio Macri para llegar a la Gobernación de Entre Ríos, Esnaola afirmó: “Pienso que justamente Frigerio viene haciendo una campaña muy importante, y después la gente se ha dado cuenta que el peronismo solamente llega unido únicamente para las elecciones, pero pasan los comicios y se vuelven a dividir, que es lo que está pasando ahora. En las elecciones tratan de ganar y después cada uno por su lado. Esto la gente lo ha experimentado en más de una oportunidad y se ha cansado. Estamos pasando muy malos momentos a nivel país por todo esto”.

También habló sobre la actual gestión municipal, y contrario a lo que la política acostumbra, no hubo virulencia en sus palabras: “En la ciudad, yo a la gestión Piaggio no la veo mal, es más bien normal. Si trataría de cambiar o ver la posibilidad de que Gualeguaychú sea colocada a donde realmente tiene que estar. Estamos cerca de Buenos Aires, de Rosario, y tendríamos que trabajar muchos más en lo que es el turismo y explotarlo mucho más, pero para eso hay que dar infraestructura. Y hacen falta cambios, como por ejemplo en la trama vial, donde hace años que no se le hace nada salvo algunos parches, fundamentalmente en los accesos. Son un desastre y provocan muchos accidentes. Es muy contraproducente para la industria turística que los que vengan se encuentren con una ciudad con ingresos tan espantosos”.