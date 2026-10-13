El Gobierno nacional designó a Diego Masaragian como nuevo secretario nacional de Discapacidad, en reemplazo de Pablo Di Liscia, quien debió dejar el cargo tras sufrir un accidente.

La decisión fue comunicada oficialmente por el Ministerio de Salud, que le deseó una pronta recuperación al funcionario saliente.

"El Gobierno Nacional designó al Doctor Diego Masaragian como nuevo Secretario Nacional de Discapacidad. La decisión fue tomada luego del accidente que sufrió el actual Secretario, Pablo Di Liscia, a quien el Ministerio de Salud de la Nación le desea una pronta recuperación", precisa el comunicado.

Según se informó, la nueva designación apunta a garantizar la continuidad de la gestión y profundizar el proceso de optimización del área, con especial atención en los mecanismos de control, las auditorías y la administración de los recursos destinados a las prestaciones para personas con discapacidad.

"La nueva designación responde a la necesidad de garantizar la continuidad de la gestión y profundizar el proceso de optimización iniciado en el área. La prioridad es fortalecer los mecanismos de control, continuar las auditorias para asegurar una administración eficiente de los recursos y mejorar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad", detalla el texto.

En las primeras horas del día, Rodrigo Sbarra había sido ubicado al frente del área de Discapacidad de manera interina.

La decisión se había oficializado mediante la disposición 1376/2026, que llevó la firma del ministro de Salud, Mario Lugones, y designaba momentáneamente a Sbarra, secretario de Gestión Administrativa de la cartera de Salud, al frente del área de manera interina, hasta que Liscia pueda retornar a sus funciones, pero por la tarde se conoció el nombramiento de Masaragian.

QUIÉN ES DIEGO MASARAGIAN

Previo a la nueva designación, Masaragian se desempeñaba como Administrador Nacional de Establecimientos de Salud, cargo que asumió en julio de 2025.

Acorde con el Ministerio de Salud, "desde esa función, estuvo al frente de la gestión integral de los establecimientos hospitalarios nacionales que integran el organismo: los hospitales Posadas, Baldomero Sommer, Ramón Carrillo y Laura Bonaparte, y el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS)".

Antes fue Director Nacional de Gestión de Servicios Asistenciales, que depende de la Subsecretaría de Institutos y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Nación.

El texto destaca que "su trayectoria en la gestión hospitalaria y de servicios asistenciales constituye un antecedente crucial para esta nueva responsabilidad dentro del Ministerio, que le agradece por su gestión al frente de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES) y le desea lo mejor para esta nueva etapa".

Fuente: Noticias Argentinas