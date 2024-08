Después de una semana repleta de rumores, Diego Milito anunció en su cuenta de Instagram que se presentará como candidato a presidente de Racing en las próximas elecciones.

En su primera aparición pública hablando del tema, Milito, que fue campeón en el histórico equipo de Mostaza Merlo que en 2001 rompió la histórica racha de 35 años sin títulos y luego regresó a Avellaneda tras una exitosa carrera en Europa para levantar otro título en 2014 con Diego Cocca, dejó en claro por qué toma esta decisión.

"Hola hinchas y socios de Racing, con mucha alegría les grabo este video para comunicarles que he tomado la decisión de participar en las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en diciembre de este año", arranca diciendo el exjugador que fuera campeón de la Champions League con el Inter de Milán en el año 2010.

"Esta es una decisión que tomo con el corazón, pero también con la cabeza", sigue el surgido en las inferiores de Racing.

El día que Milito le soltó el brazo a Víctor Blanco

Milito formó parte del armado del equipo que fue campeón en el año 2019 de la mano de Eduardo Coudet pero el 22 de noviembre de 2022 decidió renunciar a su cargo en la secretaría técnica de Racing que había asumido cinco años antes.

"Les quiero contar que tomé la decisión de no seguir a partir de la próxima gestión siendo el secretario técnico del club. El motivo es muy simple: no comparto el modelo y las ideas del club del presidente", disparó en aquel momento entendiendo que la única manera de cambiar el presente de un club en la Argentina, es desde la presidencia.

"Siento que no he sido escuchado y por eso le dejo el espacio para que pueda seguir con sus ideas. Por otro lado, quiero aclarar que esto no es de ahora, viene de hace un tiempo y lo he hablado en reiteradas oportunidades con él", explicó sobre sus diferencias con Víctor Blanco.

Casi cuatro años después de dar un paso al costado de la Secretaría Técnica de Racing, el hombre que vistiera la histórica camiseta 22 de la Academia decidió poner en riesgo su condición de ídolo del club y se sube a la carrera por la presidencia del club de sus amores.

En los últimos años, a Milito se lo vio mucho en el predio Tita Mattiussi donde su hijo juega en las inferiores del club y no tanto en el Cilindro para evitar el grito de guerra que estalla cuando los hinchas repudian a la dirigencia: "Milito hay uno solo...", se escucha en el Presidente Perón.

También se lo vio mucho en diferentes eventos del Inter de Milán y hasta comentando partidos de Champions League, lo que ponía en duda que el ídolo saliera de la zona de conforto para volver a la trinchera del fútbol argentino. Sin embargo, este jueves sorprendió con su mensaje.

"Desde mi salida en el club hace cuatro años, seguí preparándome para estar a la altura de este gran desafío. Durante este último tiempo he podido viajar, conocer diferentes modelos de gestión, visitar instituciones deportivas y conversar con grandes referentes del fútbol. Por lo tanto, creo firmemente que este es el momento ideal para involucrarme y dar ese famoso salto de calidad que Racing puede y debe dar", explica ahora en su video de lanzamiento.

Reforzando su idea de cambiar el modelo presidencialista que encabeza Víctor Blanco, Diego Milito aclaró que no encara este nuevo desafío en soledad: "Me acompaña un gran equipo de trabajo con el que durante los últimos dos años hemos estado elaborando nuestro proyecto".

"Queremos un modelo de club superador, como todos soñamos y nos merecemos. Seguramente, no será fácil ni lo haremos de la noche a la mañana. Pero estoy convencido que entre todos, podremos lograrlo", sigue.

Y, por si quedaban dudas de adónde apuntaba su frase, reforzó: "Digo entre todos, porque creo absolutamente en los equipos de trabajo y no en un modelo presidencialista".

Creo en un club con profesionales en cada área, una visión estratégica clara y con visión a mediano y largo plazo. También considero esencial inversión con infraestructura acorde a la magnitud de nuestro escudo".

En medio de la polémica entre la AFA y las SAD, Milito tomó posición al respecto: "Quiero aclarar firmemente mi posición de que Racing no debe transformarse en una Sociedad Anónima Deportiva: como siempre dije, lo mejor que tiene Racing es su gente".

"Por lo tanto, nada mejor que nuestros socios sean los dueños del destino de nuestra institución", reafirmó.

"Quiero que ustedes sean parte y protagonistas de nuestro club".

"Por último, quiero dejar algo bien claro: Racing es mi casa y no un trampolín para llegar a ningún otro lado. No vengo a hacer política partidaria de ningún tipo. Me presento porque tengo el sueño, como todos ustedes de llevar a Racing a lo más alto a nivel mundial, donde alguna vez supimos estar. Y estoy convencido que con una buena gestión y el apoyo incondicional de todos ustedes podemos lograrlo".

"Hinchas y socios de Racing, para mí sería un inmenso honor y una responsabilidad poder representarlos como presidente, les pido que me acompañen en este sueño. Muchas gracias, los abrazo con el corazón", cierra el ídolo y ahora candidato a presidente de la Academia.