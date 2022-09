En 2023 comienza el rodaje de una de las películas más esperadas por los argentinos: “Los Simuladores”. La creación de Damián Szifrón se ganó miles de fanáticos, desde su lanzamiento en 2002, los mismos que hoy esperan con ansias el estreno de este film prometedor.

Ya pasaron 20 años desde su lanzamiento, pero las escenas y los diálogos entre los cuatro socios, que se encargaban de resolver los más misteriosos casos y conflictos de todo tipo, todavía resuenan en la memoria de los argentinos.

Es por esta razón que se dice que Los Simuladores es una de las películas más esperadas por el público y cada vez que hay una novedad sobre ella genera furor en las redes.

Por el momento se conoce que reunirá a sus protagonistas: Federico D'Elia, Diego Peretti, Alejandro Fiore y Martín Seefeld y que podremos verla en los cines en 2024.

Fuera de esa información, no se tenían más detalles del filme hasta ahora, que el intérprete de Emilio Ravenna se animó a contar algunas exclusivas en diálogo con el medio El Destape.

"El segundo semestre del año que viene tendríamos que estar filmando la película de Los Simuladores", aseguró Peretti en la entrevista. Y luego añadió: "Todavía no leí el guion. Es raro que Damián no me lo haya compartido aún, pero lo que puedo estar seguro es que se está armando todo para eso y si él ya está decidido para hacerla debe ser porque ya tiene casi 600 hojas, que después veremos cómo las trasladamos al cine".

Los villanos son otra de las claves para que aparezcan Los Simuladores a resolver los casos. En este sentido, el actor dijo quién no debería faltar, para su parecer.

"Milazzo debería estar, aunque esté poco, fuera de campo. Debería vivir ese personaje. Es raro que en la continuación de Los Simuladores en cine no aparezca el apellido Milazzo. Milazzo además... Milazzo por ahí aparece", destacó Diego Peretti.

El personaje de Franco Milazzo estuvo encarnado por César Vianco y fue una verdadera molestia, para el grupo de socios más queridos de la televisión que sufrieron más de un dolor de cabeza por su culpa.