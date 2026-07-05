Tras asumir formalmente como jefe de Gabinete, Diego Santilli ratificó su alineamiento absoluto con el Gobierno nacional, defendió la agenda de reformas impulsada por la Casa Rosada y consideró indispensable lograr la reelección del presidente Javier Milei.

El funcionario aseguró que su llegada al cargo —tras la renuncia de Manuel Adorni en medio de controversias patrimoniales— no modificará el rumbo político de la administración libertaria. “Para que la Argentina no vuelva atrás, el Presidente tiene que reelegir”, afirmó Santilli en declaraciones a Infobae, y detalló que su principal tarea será la construcción de las mayorías parlamentarias necesarias para que “todo lo que el Gobierno tiene lanzado, suceda”.

Santilli ponderó los resultados de su gestión previa en el Ministerio del Interior, donde articuló reformas laborales y penales, y fijó como prioridad de la nueva etapa un rediseño de las reglas electorales, que contempla la eliminación de las PASO y el análisis de herramientas alternativas como las listas colectoras para abaratar los costos del sistema público. En ese marco, aclaró que el diálogo con gobernadores y bloques legislativos no será para sostener “el statu quo” o “chamuyar”, prácticas que asoció directamente con la lógica de la “casta”.

Asimismo, el funcionario buscó bajar la tensión respecto de las disputas entre el oficialismo y el ex mandatario Mauricio Macri. Al respecto, elogió el “acompañamiento estoico” que el bloque de PRO viene brindando en el Congreso.

No obstante, al ser indagado sobre su propia pertenencia partidaria, evitó tecnicismos de afiliación y enfatizó: “Yo soy del proyecto que lidera el presidente Milei”.

Por otra parte, Santilli arremetió con dureza contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a quien acusó de ejercer una elevada presión fiscal sobre el sector productivo y de no representar una verdadera renovación dentro del peronismo.

En paralelo, en diálogo con La Nación, Santilli se autodefinió como “un hombre de gestión” y ahondó en la necesidad de confluir electoralmente en 2027 bajo el liderazgo de La Libertad Avanza (LLA) con todas las fuerzas políticas que piensen “parecido”, a fin de evitar los riesgos de un retorno del kirchnerismo a la conducción nacional.

El jefe de Gabinete reconoció que los sectores urbanos y los pequeños comercios barriales todavía no perciben los beneficios de la estabilización macroeconómica, en comparación con el dinamismo que exhiben el agro, la minería o la industria del conocimiento. “Falta que el crecimiento llegue a los ciudadanos de a pie, al comercio de la esquina”, admitió el ministro, aunque se mostró sumamente optimista con la desaceleración inflacionaria, la baja de tasas de interés y el ingreso de inversiones asociadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Finalmente, consultado sobre la posibilidad de postularse para la gobernación de la provincia de Buenos Aires en los comicios del año próximo, el ex ministro del Interior aclaró que se trata de un territorio que le “apasiona” y para el cual conserva múltiples proyectos, aunque subrayó que “no puede estar nunca un proyecto personal por encima de un proyecto colectivo”, supeditando cualquier candidatura a las decisiones estratégicas de la conducción presidencial.

Fuente: Agencia NA