El jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, se presentará por primera vez ante el Senado para brindar un informe de la gestión del gobierno que encabeza Javier Milei.

En lo que se espera que sea un extenso Informe 146, el funcionario nacional deberá responder las 1350 preguntas que le hicieron los legisladores. Entre los temas que motivaron más consultas, figuran la evolución de la inflación, la situación de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la denuncia contra su antecesor en el cargo Manuel Adorni y el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.