En medio del revuelo por su elección como jefe de Gabinete, Diego Santilli dio una entrevista en la que marcó que vive el desafío mas importante de su vida política y que ya tiene agendadas varias reuniones de trabajo.

El funcionario, que se desempeñaba hasta ahora como ministro del Interior, contó que fue convocado por el presidente Milei el domingo por la noche. “Anoche a las siete y cuarto, siete y veinte”, precisó sobre el momento exacto en que recibió el llamado. La jura está prevista para el martes 30 de junio a las 16 horas, en la Casa Rosada.

Además reconoció que habló ayer con el expresidente Mauricio Macri y que lo ve como alguien que quiere que Argentina salga adelante, aunque dejó en claro que el liderazgo político del país es hoy, “claramente y contundentemente”, de Javier Milei.

“Estoy convencido de que Macri es de las personas que quiere que Argentina salga para adelante”, afirmó Santilli en diálogo con Radio La Red. Y agregó: “El liderazgo hoy, claramente y contundentemente, es de Javier Milei, que ganó las elecciones, que las volvió a ganar y que si Dios quiere me gustaría vuelva a reelegir para que el cambio de la Argentina continúe y crezca por décadas”.

De todos modos, Santilli prefirió no revelar el contenido de la conversación que tuvo con Macri. “Soy una persona muy respetuosa y mantengo mis conversaciones en el ámbito de la charla que mantuve”, señaló.

La designación del exvicejefe de Gobierno porteño al frente de la Jefatura de Gabinete fue recibida con elogios por las principales figuras del PRO, partido del que proviene, lo que abre interrogantes sobre el estado de la relación entre esa fuerza y La Libertad Avanza de cara al año electoral.

Sobre ese punto, el nuevo jefe de Gabinete prefirió no adelantar definiciones. Recordó que Milei sostuvo desde el inicio que no le importaba la procedencia de quienes lo acompañaran, siempre que abrazaran las ideas de la libertad. “Hablar de elecciones este año... nuestra tarea es que la contundencia que estás viendo suceda y continúe este segundo semestre. Después vendrá el año electoral, que es el año que viene”, señaló.

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue el impacto del escándalo de Manuel Adorni sobre la agenda del Gobierno. Santilli sostuvo que las buenas noticias económicas quedaron opacadas por el ruido político de los últimos 45 días. “La agenda económica viene dando números muy positivos: baja de inflación en abril, baja de inflación en mayo, viene junio pareciera en la misma tendencia, poder adquisitivo hacia arriba, los salarios le empiezan a ganar a la inflación, el riesgo país que baja fuertemente”, enumeró. Y remató: “Con todo lo que pasó, quedaron tapadas”.

El exministro del Interior defendió la gestión de Adorni hasta el final. En este sentido, señaló que el saliente jefe de Gabinete trabajó “hasta el último día” y que en la semana previa a su renuncia se aprobaron reformas en el Congreso, entre ellas el llamado “Súper RIGI” en Diputados y la cancelación de deuda histórica con holdouts. “Hasta el último día, cada vez que tenía un tema de una provincia o un tema de una reforma, Manuel siempre estuvo sacando el decreto necesario, sacando la resolución necesaria”, afirmó.

Santilli también fue consultado sobre si le planteó al presidente el desgaste político que implicaba sostener a Adorni. Su respuesta fue escueta, pero directa: “El que pone y saca a los funcionarios es el presidente, el que decide es el presidente. Yo digo mi visión en el lugar en el que la tengo que decir”.

Al cierre de la entrevista, cuando le preguntaron si su deseo de ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires seguía intacto, Santilli optó por correrse de la especulación electoral. “Estoy ante la decisión más importante en materia política de mi vida. Mi cabeza está puesta acá”, respondió, sin dar más precisiones sobre sus aspiraciones futuras.