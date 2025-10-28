Tras el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, con Diego Santilli a la cabeza de esa lista, el candidato se rapó la cabeza. Lo hizo para cumplir con una promesa que había hecho durante la campaña y en vivo durante un programa de streaming oficialista.

“Para votar al colorado, marcá al pelado” fue el eslogan de campaña de LLA en la provincia más populosa del país por la baja de la candidatura de José Luis Espert y el reemplazo por Santilli. En referencia a eso, el primer candidato a diputado había apostado la semana pasada que, en el caso de ganar su fuerza en la provincia de Buenos Aires, él se raparía la cabeza.

La promesa fue cumplida el lunes por la noche en el programa La Misa, transmitido por el canal de streaming Carajo y conducido por el propagandista del gobierno Daniel Parisini, más conocido como el Gordo Dan. Y ahí también se llevó a cabo la prenda ofrendada.

SI HAY FOTO HAY VIDEO



Las promesas se cumplen porque ganamos la provincia, carajo! pic.twitter.com/9vsZZC1xJl — Diego Santilli (@diegosantilli) October 28, 2025

Acompañado por los integrantes del programa libertario, junto a la segunda candidata por LLA en provincia de Buenos Aires, Karen Reichardt, y Cristian Ritondo, también presentes en el estudio, Santilli se peló. El primer corte lo dio el conductor del programa y después siguió su compañera de fórmula. “Parezco Mastantuono”, bromeó el diputado, en referencia al ex-River que actualmente juega en el Real Madrid.

El resultado obtenido en la provincia gobernada por Axel Kicillof se consolidó como una de las remontadas más contundentes de la historia reciente de la política argentina y una de las claves del triunfo de LLA a nivel nacional en las elecciones de este domingo. Esta provincia fue, hace apenas 49 días, el escenario de una derrota por 13 puntos para el Gobierno.

Lo llamativo es que, en menos de dos meses, la agrupación de Javier Milei recortó una amplia diferencia lograda por la lista kirchnerista, Fuerza Patria. Y lo hizo pese a que José Luis Espert, su primer candidato a diputado, se tuvo que bajar de la contienda acusado de vínculos con el narcotráfico. Además de aire fresco para un Gobierno que venía lastimado, el resultado le otorgó 17 bancas, contra 16 que ganó el peronismo.