El ministro del Interior, Diego Santilli, seguirá la semana que viene su ronda de reuniones con gobernadores para conseguir votos para la reforma laboral, un proyecto que el Gobierno quiere sancionar en el Congreso durante las sesiones extraordinarias de febrero.

Después de haber participado este viernes de la reunión de ‘mesa chica’ de la Casa Rosada, el ministro del Interior mantendrá una audiencia el lunes próximo en Salta, donde será recibido por el gobernador Gustavo Sáenz.

El miércoles Santilli viajará a Neuquén para reunirse con el gobernador Rolando Figueroa, en tanto el jueves hará lo propio con Rogelio Frigerio en Entre Ríos.

El Gobierno estudia la posibilidad de dar lugar a una serie de compensaciones destinadas a los gobernadores que se resisten a determinados puntos del articulado de la reforma.

Uno de los puntos impositivos que más resquemores encuentra entre los mandatarios provinciales está dado por la modificación de la escala para el pago del Impuesto a las Ganancias, que afecta la recaudación de ese tributo coparticipable.

Son varios los gobernadores aliados que no ocultan sus diferencias, por lo que en Casa Rosada debaten la posibilidad de “compensarlos” para acumular los apoyos necesarios. Hay quienes plantean ofrecer soluciones específicas ante los reclamos puntuales de cada gobernador, mientras otros rechazan la posibilidad de dar lugar al planteo.

