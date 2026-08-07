Desde la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Gualeguaychú dieron a conocer los proyectos seleccionados para la tercera edición del Fondo Municipal de Fomento a las Artes y la Cultura 2026. La iniciativa representa una asignación de recursos destinada a acompañar el trabajo de artistas, gestores, colectivos y centros culturales locales mediante subsidios y becas de formación.

En esta convocatoria resultaron elegidas propuestas correspondientes a diversas disciplinas. Entre los proyectos aprobados se encuentran producciones audiovisuales, creaciones musicales, artes visuales, obras escénicas, publicaciones literarias, diseño de vestuario y escenografía, talleres formativos, capacitaciones en danza y teatro, junto con acciones orientadas al fortalecimiento de bibliotecas y salas culturales independientes.

Las propuestas beneficiadas son:

Arte en movimiento — Rojas Salomé El show de Don Rojas y Zapatito — Rojas Sergio Festival infantil El Principito — Carola Chesini La luz mala buena y el Lobizón desportillado — Lemes María Paulina Memorias con color — Beker Ludmila Beca piano — Lihue Francisco Nahuel A mi cuento me llamaron — Piedrabuena Mariela Archivo vivo — Pereyra Ma. Cielo La fruta — Báez Emiliano y Sebastián Jazz en las calles de Gchu — Riolfo Tomás Cultura en pantalla — Instituto Magnasco Taller de composición de canciones — Telechea Juan Emilio Sangre en la vereda — Riestra Carlos Rescate arqueológico del patio del Museo Casa Fray Mocho — Weissel Axel Rex Actualización y puesta en valor Museo del Carnaval — Arias Joaquín Flamenco, memoria que suena — Marchesini Juan Manuel Taller de empapelado — Ayala Ramón Nuevo vestuario — Wright Mariano Cálida Asociación — Asociación Musical Carnaval con todos — Soria María Laura Adquisición de equipamiento — Biblioteca García Mujeres a dedo — Mateo Camila María Delfina — Lencina Gustavo Territorios que hablan — Massaferro Juan Reedición de Espejos y daguerrotipos — Darchez Nicolás GualeJazz 2026 — Fernández Francisco La siesta entrerriana — Luciano Navone Cartografías sensibles — Alonso Villanova Taller de corneta murguera — Bulay Juan José Diseño, bibliotecas y comunidad — Escuela P. Juventud Unida Fortalecimiento del espacio cultural y pedagógico — Trillo María Eugenia Beca de actuación — Berón Avril Refacción Centro Cultural Ateneo Gualeguaychú — Quinteros Fraixede Salvador Yaguarí Candombe — Vitale Amalia Alejandra Circuito barrial de cultura urbana — Bordoli Rodrigo Conservación de documentos históricos de Hemeroteca — Biblioteca Sarmiento

“La variedad de las iniciativas presentadas da cuenta de la actividad de los hacedores locales en la producción, la investigación, la circulación de bienes culturales y la preservación del patrimonio histórico de la ciudad”, expresaron desde el Municipio, y destacaron que “el Fondo Municipal de Fomento a las Artes y la Cultura busca acompañar la producción artística local y brindar apoyo técnico y económico para el desarrollo de proyectos con impacto territorial”.



También informaron que “los fondos correspondientes a cada propuesta, se encuentran en proceso de depósito”.

“Como en las convocatorias previas, cada proyecto seleccionado contempla un compromiso de devolución hacia los vecinos. Esta contraprestación se concretará mediante talleres abiertos, muestras, presentaciones en vivo, exposiciones e intervenciones en distintos barrios, asegurando el acceso libre a las actividades generadas”, recordaron.