Juventud Unida comenzó el 2026 con el pie izquierdo, tras caer en su visita a Defensores de Pronunciamiento por 2-0, en el inicio de los cuartos de final de la división Litoral Sur del Torneo Federal Regional Amateur.

Con esa derrota, el Decano quedó comprometido en la serie y deberá dar vuelta la historia como local, para seguir en carrera en su afán por quedarse con uno de los cuatros ascensos al Torneo Federal “A” (tercera división) del fútbol argentino.

El partido se jugará este domingo en el estadio “La Vía”, comenzará a las 20 horas y contará con el arbitraje del paranaense Maximiliano Durán, quien estará secundado Ramiro Nadalín y Guido Vázquez como asistentes, más Ricardo Gómez como cuarto árbitro.

Larrea se sumó a último momento

En el cierre del libro de pases, Juventud Unida concretó el regreso de un hijo prodigo de la institución como Leandro “El Negro” Larrea. El lateral-volante por el sector derecho integró el plantel en las dos anteriores temporadas del Decano en el Regional Amateur, pero no pudo sumar al comienzo de la actual, dado que todavía se encontraba en competencia y con contrato en Argentino de Monte Maíz en el Federal A.