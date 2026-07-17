Dieron a conocer cuál será el operativo de tránsito en Gualeguaychú para la final del Mundial
Este domingo se implementará un operativo especial de circulación en la Costanera, con cortes en los accesos al sector y desvíos sobre calle Urquiza, con motivo del partido que jugarán la Selección Argentina y España.
Con motivo de la final del Mundial, este domingo se realizarán cortes de tránsito en diferentes accesos a la Costanera.
El operativo dispuesto por el Gobierno de Gualeguaychú incluirá interrupciones en las siguientes esquinas:
-J. F. Morrogh Bernard y 25 de Mayo
-Bolivia y Urquiza
-Luis L. Guerra y Urquiza
-San Lorenzo y Urquiza
-Leandro N. Alem y 25 de Mayo
-Caseros y San Martín
-Caseros y Bolívar
-Caseros y Gervasio Méndez
-Caseros y Andrade
-Caseros y Doello Jurado
-J. F. Morrogh Bernard y 3 de Caballería
-Leandro N. Alem y 3 de Caballería
Personal de Tránsito permanecerá en los distintos puntos para ordenar la circulación y orientar a los conductores. Se solicita utilizar vías alternativas y respetar las indicaciones durante el desarrollo del operativo.