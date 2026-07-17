Con motivo de la final del Mundial, este domingo se realizarán cortes de tránsito en diferentes accesos a la Costanera.

El operativo dispuesto por el Gobierno de Gualeguaychú incluirá interrupciones en las siguientes esquinas:

-J. F. Morrogh Bernard y 25 de Mayo

-Bolivia y Urquiza

-Luis L. Guerra y Urquiza

-San Lorenzo y Urquiza

-Leandro N. Alem y 25 de Mayo

-Caseros y San Martín

-Caseros y Bolívar

-Caseros y Gervasio Méndez

-Caseros y Andrade

-Caseros y Doello Jurado

-J. F. Morrogh Bernard y 3 de Caballería

-Leandro N. Alem y 3 de Caballería



Personal de Tránsito permanecerá en los distintos puntos para ordenar la circulación y orientar a los conductores. Se solicita utilizar vías alternativas y respetar las indicaciones durante el desarrollo del operativo.