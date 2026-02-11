En ese marco, Juventud Unida enfrentará a Defensores de Puerto Vilelas (Chaco) este domingo, desde las 19, en el estadio de Mitre de Santiago del Estero. El encuentro enfrentará a los campeones de la Región Litoral Sur y la Región Litoral Norte.

El encargado de impartir justicia será el cordobés Matías Billone Carpio. Estará acompañado por sus coterráneos Matías Serale y Emanuel Córdoba González como asistentes, mientras que Francisco Acosta, de Santiago del Estero, se desempeñará como cuarto árbitro.

Programación – Finales Torneo Federal Regional Amateur

Domingo 15

Sede Santiago del Estero

18.00: Defensores de Puerto Vilelas vs. Juventud Unida (Árbitro: Matías Billone Carpio, Córdoba)

Sede Catamarca

18.00: Tucumán Central vs. General Paz Juniors (Árbitro: Juan Ignacio Nebbietti, Río Colorado)

Sede Villa Mercedes (San Luis)

17.00: Fadep (Mendoza) vs. La Amistad (Cipolletti) (Árbitro: Diego Novelli, Tandil)

Sede Pergamino

17.30: Escobar FC vs. Ferro Carril Oeste (General Pico) (Árbitro: Fernando Rekers, Córdoba)