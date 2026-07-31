Continúa el programa de castraciones gratuitas para perros y gatos en distintos barrios de la ciudad. Esta política pública está destinado a promover el cuidado responsable de las mascotas y el control poblacional.

Los horarios previstos son: gatos a las 9 horas y perros a las 9.30 horas. Los turnos se solicitan al teléfono: 3446 543429.

- Lunes 3: Sede del Puerto (Tiscornia casi Goldaracena) -sin turno previo-.

- Martes 4: Club La Vencedora (J. J. Franco y Santa Fe).

- Miércoles 5: Club Unión (Ayacucho y Etchevehere).

- Jueves 6: SUM Barrio Pitter (2 de Abril y Cafferatta).

- Viernes 7: Parque Unzué – Club Regatas (ingreso al Camino de la Costa).

Los tenedores responsables deben llevar a las mascotas con correa o transportador, y con 18 horas de ayuno sólido y 12 horas de ayuno líquido.

El Programa depende de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria y cuenta con un equipo interdisciplinario encargado de cumplir con el calendario permanente de castraciones.