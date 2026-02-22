El programa de castraciones gratuitas está destinado a promover el cuidado responsable de las mascotas y el control poblacional.

Por eso, la semana entrante continúan las esterilizaciones para mascotas. Los horarios previstos son: gatos a las 8:30 y perros a las 9 h; en los casos de castraciones vespertinas: gatos 15 h y perros 15:30. Los turnos se solicitan al teléfono: 3446 543429.

-Lunes 23: Sede del Puerto (Tiscornia casi Goldaracena). -sin turno previo-

-Martes 24: Club Black River (Colombo 348).

-Miércoles 25: Salón de Pueblo Nuevo (3 de Febrero y Almirante Brown).

-Jueves 26: Plaza del Barrio Vidal (Molinari y José María Dominguez).

-Viernes 27: Club La Vencedora (J. J Franco y Santa Fe).

Se recuerda a los vecinos la importancia de llevar a las mascotas con correa o transportador, y con 18 horas de ayuno sólido y 12 horas de ayuno líquido.