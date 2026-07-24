El Municipio continúa con el programa de castraciones gratuitas para perros y gatos en distintos barrios de la ciudad. Esta herramienta está destinado a promover el cuidado responsable de las mascotas y el control poblacional.

Los horarios previstos son: gatos a las 9 horas y perros a las 9.30 horas. Los turnos se solicitan al teléfono: 3446 543429.

- Lunes 27: Sede del Puerto (Tiscornia casi Goldaracena) -sin turno previo-. Gatos 8:30 h y perros 9 horas.

- Martes 28: SUM Molinari (Mansilla y Palavecino).

- Miércoles 29: SUM Munilla (Chalup 567).

- Jueves 30: SUM 200 viviendas (Allende y Torrijos).

- Viernes 31: SUM Plaza Haddad (Irazusta y Camilo Villagra).

- Viernes 31: -por la tarde- Sede del Puerto (Tiscornia casi Goldaracena). Gatos 14 h y perros 14.30 horas.

Los vecinos la importancia de llevar a las mascotas con correa o transportador, y con 18 horas de ayuno sólido y 12 horas de ayuno líquido.