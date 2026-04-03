La semana entrante continuará el programa de castraciones gratuitas en distintos barrios de la ciudad. Para acceder a un turno, es necesario comunicarse, mediante WhatsApp, al 3446 543429.

El programa, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria, cuenta con un equipo interdisciplinario encargado de cumplir con el calendario permanente de castraciones destinado a promover el cuidado responsable y el control poblacional de perros y gatos.

Los horarios previstos son: gatos a las 8.30 horas y perros a las 9 ; y los turnos se solicitan al teléfono: 3446 543429. En los casos previstos de turnos a la tarde, los horarios son: gatos a las 15 horas y perros a las 15.30.

Lunes 6: Sede del Puerto (Tiscornia casi Goldaracena). Sin turno previo, con ayuno.

Martes 7: Plaza de Tiro Federal (Boulevard de León y Jujuy).

Miércoles 8: Plaza del Barrio 21 de Septiembre (Jorge Luis Borges y Boulevard Daneri).

Jueves 9: SUM Molinari (Mansilla y Palavecino)

Viernes 10: Club Atlético Sur (Tropas y Marcelo T. de Alvear).

Viernes 10 -por la tarde-: Sede del Puerto (Tiscornia casi Goldaracena).

Se recuerda la importancia de llevar a las mascotas con correa o transportador, y con 18 horas de ayuno sólido y 12 horas de ayuno líquido.