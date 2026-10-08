El Municipio continúa con el programa de castraciones gratuitas para perros y gatos en distintos barrios de la ciudad. La iniciativa está destinada a promover el cuidado responsable de las mascotas y el control poblacional.

Los horarios previstos son: gatos a las 9 h y perros a las 9.30 horas. Los turnos se solicitan al teléfono: 3446 543429.

- Lunes 12: Feriado.

- Martes 13: Salón Pueblo Nuevo (3 de Febrero y Almirante Brown).

- Miércoles 14: CIC Néstor Kirchner (Perigán 2300).

- Jueves 15: SUM Barrio Toto Irigoyen.

- Viernes 16: Salón Cancha Sporting (ingreso por Clavarino y Rawson).

Desde Veterinaria Municipal remarcaron la importancia de llevar a las mascotas con correa o transportador, y con 18 horas de ayuno sólido y 12 horas de ayuno líquido.

El Programa depende de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria y cuenta con un equipo interdisciplinario encargado de cumplir con el calendario permanente de castraciones.