El Municipio continúa con el programa de castraciones gratuitas para perros y gatos en distintos barrios de la ciudad.

El Programa depende de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria y cuenta con un equipo interdisciplinario encargado de cumplir con el calendario permanente de castraciones. El objetivo es promover el cuidado responsable de las mascotas y el control poblacional.

Los horarios previstos son: gatos a las 9 h y perros a las 9.30 horas. Los turnos se solicitan al teléfono: 3446 543429.

- Lunes 20: Sede del Puerto (Tiscornia casi Goldaracena) -sin turno previo-.

- Martes 21: Club Luchador (Brasil y Jujuy).

- Miércoles 22: CIC Médanos (3 de Caballería y Lisandro de la Torre).

- Jueves 23: Salón CAPS La Cuchilla (Belgrano y Jauretche).

- Viernes 24: Salón de Pueblo Nuevo (3 de Febrero y Almirante Brown).

Las mascotas deben concurrir con correa o transportador, y con 18 horas de ayuno sólido y 12 horas de ayuno líquido.