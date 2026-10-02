El Municipio continúa con el programa de castraciones gratuitas para perros y gatos en distintos barrios de la ciudad. Los turnos se solicitan al 3446-543429.

Dicho programa está destinado a promover el cuidado responsable de las mascotas y el control poblacional.

Los horarios previstos son: gatos a las 9 h y perros a las 9.30 horas. Los turnos se solicitan al teléfono: 3446 543429.

- Lunes 5: Sede del Puerto (Tiscornia casi Goldaracena) -sin turno previo-.

- Martes 6: Club Unión (Ayacucho y Etchevehere).

- Miércoles 7: Feriado local.

- Jueves 8: Barrio Toto Irigoyen.

- Viernes 9: CIC Médanos (Lisandro de la Torre y 3 de Caballería).

- Viernes 9 -por la tarde-: Sede del Puerto (Tiscornia casi Goldaracena) -gatos 14 h y perros 14:30-

Recuerdan a los vecinos la importancia de llevar a las mascotas con correa o transportador, y con 18 horas de ayuno sólido y 12 horas de ayuno líquido.

El Programa depende de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria y cuenta con un equipo interdisciplinario encargado de cumplir con el calendario permanente de castraciones.