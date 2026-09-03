El Municipio continúa con el programa de castraciones gratuitas para perros y gatos en distintos barrios de la ciudad. Los turnos se solicitan al 3446-543429.

Dicho programa está destinado a promover el cuidado responsable de las mascotas y el control poblacional.

Los horarios previstos son: gatos a las 9 h y perros a las 9.30 horas:

- Lunes 7: Sede del Puerto (Tiscornia casi Goldaracena) -sin turno previo-.

- Martes 8: Club Unión (Ayacucho y Etchevehere).

- Miércoles 9: SUM Barrio Obrero (Martin Fierro y J.J. Franco).

- Jueves 10: Salón CAPS La Cuchilla (Belgrano y Jauretche).

- Viernes 11: SUM Barrio Pitter (2 de abril y Cafferatta).

- Viernes 11 -por la tarde-: Sede del Puerto (Tiscornia casi Goldaracena). Desde las 14 horas.

Recuerdan a los vecinos la importancia de llevar a las mascotas con correa o transportador, y con 18 horas de ayuno sólido y 12 horas de ayuno líquido.

El Programa depende de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria y cuenta con un equipo interdisciplinario encargado de cumplir con el calendario permanente de castraciones.