Dieron a conocer el cronograma de castraciones gratuitas del 7 al 11 de septiembre
El Municipio continúa con el programa de castraciones gratuitas para perros y gatos en distintos barrios de la ciudad. Los turnos se solicitan al 3446-543429.
Dicho programa está destinado a promover el cuidado responsable de las mascotas y el control poblacional.
Los horarios previstos son: gatos a las 9 h y perros a las 9.30 horas:
- Lunes 7: Sede del Puerto (Tiscornia casi Goldaracena) -sin turno previo-.
- Martes 8: Club Unión (Ayacucho y Etchevehere).
- Miércoles 9: SUM Barrio Obrero (Martin Fierro y J.J. Franco).
- Jueves 10: Salón CAPS La Cuchilla (Belgrano y Jauretche).
- Viernes 11: SUM Barrio Pitter (2 de abril y Cafferatta).
- Viernes 11 -por la tarde-: Sede del Puerto (Tiscornia casi Goldaracena). Desde las 14 horas.
Recuerdan a los vecinos la importancia de llevar a las mascotas con correa o transportador, y con 18 horas de ayuno sólido y 12 horas de ayuno líquido.
El Programa depende de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria y cuenta con un equipo interdisciplinario encargado de cumplir con el calendario permanente de castraciones.