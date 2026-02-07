El Programa de Castracciones Municipales está destinado a promover el cuidado responsable de las mascotas y el control poblacional.

Los horarios previstos son: gatos a las 8.30 horas y perros a las 9 horas; y los turnos se solicitan al teléfono: 3446 543429.

El cronograma de castraciones previsto para la próxima semana es el siguiente:

-Lunes 9: Sede del Puerto (Tiscornia casi Goldaracena).

-Martes 10: SUM Molinari (Mansilla y Palavecino).

-Miércoles 11: Plaza del Barrio Petroquímicos (Villa del Cerro y Luis N. Palma).

-Jueves 12: Nodo Curita Gaucho (Domingo Merlo y Pablo Macías).

-Viernes 13: SUM Munilla (Chalup 567).

Se recuerda a los vecinos la importancia de llevar a las mascotas con correa o transportador, y con 18 horas de ayuno sólido y 12 horas de ayuno líquido.

El Programa depende de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria y cuenta con un equipo interdisciplinario encargado de cumplir con el calendario permanente de castraciones.