El Programa de Castración Municipal continúa con las intervenciones gratuitas destinadas a promover el cuidado responsable de las mascotas y el control poblacional.

Los horarios previstos son: gatos a las 08:30 y perros a las 09:00, con turnos que deben solicitarse al teléfono 3446 543429.

Lunes 6: Sede del Puerto (Tiscornia casi Goldaracena).

Martes 7: Feriado.

Miércoles 8: Club Gervasio Méndez (Pasteur y Doello Jurado).

Jueves 9: SUM Munilla (Chalup 567).

Viernes 10: Feriado.

Se recuerda a los vecinos la importancia de llevar a las mascotas con correa o transportador, y cumplir con 18 horas de ayuno sólido y 12 horas de ayuno líquido antes de la cirugía.

El Programa de Castración Municipal, aprobado mediante la Ordenanza N.º 12.083/23, declara “como único método ético y eficiente para el control del crecimiento poblacional de perros y gatos, la práctica de la castración quirúrgica gratuita, masiva, no excluyente, sistemática, extendida y temprana de machos y hembras”.



