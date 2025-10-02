HORARIOS Y LUGARES
Dieron a conocer el cronograma de castraciones gratuitas para mascotas del 6 al 10 de octubre
El gobierno de Gualeguaychú continúa con el programa de castraciones gratuitas para perros y gatos en distintos barrios de la ciudad
El Programa de Castración Municipal continúa con las intervenciones gratuitas destinadas a promover el cuidado responsable de las mascotas y el control poblacional.
Los horarios previstos son: gatos a las 08:30 y perros a las 09:00, con turnos que deben solicitarse al teléfono 3446 543429.
Lunes 6: Sede del Puerto (Tiscornia casi Goldaracena).
Martes 7: Feriado.
Miércoles 8: Club Gervasio Méndez (Pasteur y Doello Jurado).
Jueves 9: SUM Munilla (Chalup 567).
Viernes 10: Feriado.
Se recuerda a los vecinos la importancia de llevar a las mascotas con correa o transportador, y cumplir con 18 horas de ayuno sólido y 12 horas de ayuno líquido antes de la cirugía.
El Programa de Castración Municipal, aprobado mediante la Ordenanza N.º 12.083/23, declara “como único método ético y eficiente para el control del crecimiento poblacional de perros y gatos, la práctica de la castración quirúrgica gratuita, masiva, no excluyente, sistemática, extendida y temprana de machos y hembras”.