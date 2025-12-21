TENENCIA RESPONSABLE
Dieron a conocer el cronograma de castraciones gratuitas para perros y gatos del 22 al 26 de diciembre: ¡Conocelo!
El programa de castraciones gratuitas continua en distintos barrios de la ciudad. Para acceder a un turno, es necesario comunicarse, mediante WhatsApp, al 3446 543429.
El programa cuenta con un equipo interdisciplinario encargado de dar cumplimiento al calendario permanente de castraciones, con el objetivo de promover el cuidado responsable y el control poblacional de perros y gatos.
Los horarios previstos son: gatos a las 8:30 h y perros a las 9 h. Los turnos se solicitan telefónicamente al 3446 543429.
Puede interesarte
Cronograma de atención:
Lunes 22: Sede del Puerto (Tiscornia casi Goldaracena), sin turno previo.
Martes 23: SUM del barrio Don Pablo (Goldaracena y Asisclo Méndez).
Miércoles 24: No se realizarán castraciones.
Jueves 25: No se realizararán castraciones.
Viernes 26: SUM del barrio Obrero (Martín Fierro y J. J. Franco).
Se recuerda a los vecinos la importancia de llevar a las mascotas con correa o transportador y respetar el ayuno correspondiente: 18 horas de ayuno sólido y 12 horas de ayuno líquido.