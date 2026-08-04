El Gobierno de Gualeguaychú, a través del Centro de Desarrollo del Conocimiento de la Secretaría de Desarrollo Humano, invita a la comunidad a participar de la segunda edición de la Expo Gualeguaychú Sustenta 2026 que se desarrollará los días jueves 6 y viernes 7 de agosto, de 9 a 18 horas.

Durante ambas jornadas, los asistentes podrán acceder a charlas abiertas con referentes locales, nacionales e internacionales, conocer experiencias productivas y recorrer los distintos puestos de organismos públicos, empresas y organizaciones enfocadas en el cuidado ambiental, la tecnología y el trabajo.

Cronograma de actividades

Jueves 6 de agosto

- 9 horas: Apertura de puertas e inicio de la Expo.

- 10 horas: “Los bosques en tu vida”, a cargo del director ejecutivo de FSC Argentina, Esteban Carabelli.

- 11 horas: Disertación sobre la reforma de las normas ISO en gestión ambiental, por María Delia Ramos (SGO Consultora).

- 13 a 13.30 horas: “Donde el trabajo se convierte en profesión”, presentación de Frigorífico La Morena junto a Alejandro Piri y Valeria Bogoni.

- 14 horas: Palabras del Intendente de Gualeguaychú.

- 15 horas: “Gestión ambiental aplicada a la industria”, a cargo de Santiago Sellart, líder de Sustentabilidad para Latinoamérica y el Caribe de Toyota.

- 16 a 16.30 horas: “Crear empleo hoy: desafíos y oportunidades”, charla del secretario de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos, Mariano Camoirano.

- 18 horas : Cierre del primer día.

Viernes 7 de agosto

- 9 horas: Apertura de puertas.

- 11.40 horas: “De los datos a la acción, una nueva gestión municipal”, exposición de Sergio Gasparini, especialista en Internet de las Cosas (IoT) de Personal Tech, sobre la aplicación de conectividad e infraestructura en la gestión pública.

- 13.15 a 13.40 horas: “Estrategias de empleabilidad para afrontar el mercado actual”, por María Ayelén Páez y Natalia Siseta (Manpower).

- 18 horas: Finalización del encuentro.

Junto con el ciclo de conferencias, el predio contará con puestos informativos, muestras interactivas y actividades enfocadas en la educación, la ciencia, la sustentabilidad y la formación laboral.

“El evento se plantea como un punto de encuentro entre el sector público, el ámbito privado y las instituciones educativas, con el fin de acercar herramientas prácticas a los vecinos y fomentar oportunidades para la producción local”, explicaron desde la organización.