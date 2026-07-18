La ciudad de Gualeguaychú se prepara para vivir una nueva edición de la Feria Internacional del Libro, que se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de julio de 2026 en los Galpones del Puerto, extendiéndose también al predio del Teatro del Puerto.

Como en años anteriores, la feria estará organizada en distintos sectores, pensados para ofrecer una experiencia amplia, dinámica y diversa para todo público.

Por un lado, se desarrollará el escenario Olegario Víctor Andrade, donde tendrán lugar conferencias, charlas, presentaciones, intervenciones artísticas y espectáculos con una nutrida programación que reúne a referentes de la literatura, la cultura, la educación y distintas disciplinas.

En simultáneo, el Teatro del Puerto será sede del Salón Fray Mocho, un espacio especialmente dedicado a autores, donde se realizarán presentaciones de libros cada 20 minutos a lo largo de las jornadas, con la participación de más de 30 escritores que acercarán sus obras al público.

Dentro de este mismo espacio funcionará un café literario, a cargo de Piacere y Café Bolívar, donde el público podrá disfrutar de las presentaciones en un entorno cálido, pensado para la lectura, el encuentro y el intercambio cultural.

El sector de autores contará además con stands rotativos especialmente dispuestos, donde escritores independientes podrán exhibir y ofrecer sus libros durante toda la feria. A esto se suma la presencia de librerías y editoriales, que conformarán un amplio circuito de exposición, circulación y venta de libros.

La feria incluirá también espacios permanentes, propuestas interactivas, talleres, actividades para todas las edades, un sector gastronómico y experiencias participativas que consolidan este evento como uno de los más importantes del calendario cultural de la región.

SALÓN FRAY MOCHO – TEATRO DEL PUERTO

Presentaciones de libros cada 20 minutos

VIERNES 24

14:00 – Las venusinas – Dolores de la Fuente

14:20 – Erizo mínimo – Leonor González Ibarra

14:40 – La Otra Guerra – Héctor Delaloye Echavarría

15:00 – Chilina, espejo de un alma libre – Lorena Gomes

15:20 – Entre Ríos Entre Rieles – Ezequiel Guillermo Romualdi

15:40 – Memoria genealógica y palabras migrantes – Stella Maris Marclay

16:00 – Proyecto Stripper – Nicolás Manzur

16:20 – Déjame volver – María Cristina Zapata

16:40 – Cuerpo que se hace signo – Marina Delorenzi

SÁBADO 25

12:00 – La educación física en el ámbito rural y ciencias aplicadas – Luis Noriega

12:20 – Faena – Virginia Bordón Carabajal

12:40 – Y al fin las mariposas – María Inés Corda

13:20 – Monte – Noelia Soledad Riquelme

13:40 – Las fracciones para un pensamiento en clave con la construcción perdurable del número racional – Nancy Beatriz Ross

14:00 – Abuelos Cuenta Cuentos – Abuelos Cuenta Cuentos

14:20 – Morgana - Pulsión de muerte 1 – Cristian Alari

14:40 – Hablar no es lo mismo que monologar – Cecilia Propato

15:00 – Acompañar con sentido y Pinceladas psicosociales – Leonardo González

15:20 – Cambio y fuera – Jesuana Aizcorbe

15:40 – Frases cortas pensamientos largos – Griselda María de Luján Herrera

DOMINGO 26

12:00 – Empiria – María Agustina Irigoytia

12:20 – Cicatrices de oro II – Griselda Elena Durán

12:40 – Tras la huella y El umbral de la verdad – Mónica Quilindro

13:00 – El país de los gurises – Diego Fernando Quiroga

13:20 – La historia debajo de tu historia – Nancy Pellegrineschi

13:40 – Bichiversos – María Lorena Carraza

14:00 – A Corazón Abierto – Fernando Gabriel Fernández

14:20 – Un Cóndor en Vuelo – María Paulina Lemes

14:40 – El Entrerriano Borges – Víctor Hugo Acosta

15:00 – La rebelión de los mandriles – Nicolás Papalia

15:20 – Laberinto de espejos – Lucrecia Marcela Basile

15:40 – Las ovejas – Oscar Daniel Duarte

16:00 - Querido viejo: poemas de un hijo a su padre - Guido Chapedi

PROGRAMACIÓN GENERAL – ESCENARIO OLEGARIO VÍCTOR ANDRADE

VIERNES 24



14:00 – Historias entrerrianas – Marcos Henchoz

Aproximaciones a su estudio social durante la primera mitad del siglo XX.

14:30 – Megagym - Entrenamiento y Alimentación – Prof. Santiago Magallan ft. Lic. Ariadna Cocaro

¿Qué es realmente entrenar? Rol del entrenador, elecciones alimentarias y suplementación.

15:00 – Enbiciando el mundo – Juan Miguel Silio, Vicente Conculini y Yamandú Martínez

El increíble viaje en bicicleta desde Gualeguaychú hasta Kansas City para llegar al Mundial de Fútbol.

15:40 – Breve historia de la microficción – Fabián Vique

Un género que condensa grandes ideas en pocas palabras. A través de autores clásicos y contemporáneos, se propone un recorrido por textos emblemáticos y su potencia en la literatura actual.

16:20 – La corneta murguera: de tradición a patrimonio – Noelia Amarillo, Marcela Faiad y Alejandro Bulay

Charla en el marco del Día de la Corneta Murguera, un recorrido por su historia y el proceso que la convirtió en patrimonio cultural inmaterial nacional, símbolo de identidad de los corsos populares de Gualeguaychú.

17:00 – Flamenco – Amparo García González

17:15 – Castañuelas – Sociedad Española de Socorros Mutuos Gualeguaychú

17:30 – Las torturas del convento – Daniel Enz

Relato sobre los abusos sistemáticos, amenazas y privación de la libertad que sufrieron las monjas de clausura en el Monasterio de Nogoyá.

18:30 – Apertura Oficial

Corte de cinta y palabras de bienvenida.

19:00 – Orquesta Infanto Juvenil Yaguarí Guazú

SÁBADO 25



11:00 – Umbrales del Sur, como ecosistema literario

Lorena Jaimez, Marcela Azua, Mario Foffano, Héctor Delaloye y Carlos Monchietti. Moderador: Rogelio Retuerto.

Una plataforma para descubrir, formar y hacer circular nuevas voces.

12:00 – Enseñar en tiempos de inteligencia artificial. El criterio docente para formar pensamiento crítico – Lic. Silvia Vilches

Destinado a docentes de todos los niveles educativos.

13:00 – Heart: mucho más que un libro – Lic. en Psicología Luciana Turinetto

Cómo la educación emocional puede transformar la infancia, la familia y la escuela.

13:45 – Hijo de papel: Un testimonio de amor que trasciende la forma – Marcela Gabriela Fernández

Herramientas para atravesar duelos.

14:30 – Leer sin palabras. Libros para niños con autismo – Selene Califano

Destinado a docentes, bibliotecarios, estudiantes, familias y público interesado en la inclusión.

15:15 – Memorias que caminan

A cargo de Santiago Ramírez, Joel Rocha, Azul Caminos, Ricardo Villani, Marcela Reynoso y Valeria Basini.

Intervenciones actorales. Recorrido histórico por el museo de nuestra ciudad, donde el patrimonio no solo se observa: también se vive, se escucha y se comparte.

15:40 – De Rosas a Milei: Una historia política de la democracia directa en Argentina

De Yanina Welp y Laura Eberhardt. Disertante: Yanina Welp. Presentadora: Adriana Garay.

16:30 – Las historias que nos habitan: conversatorio sobre escritura creativa – Andrea Niz

Destinado a adultos y adultos mayores.

17:10 – La Masonería: orígenes y desarrollo – Jorge Gatter

Respetable Logia Jorge Washington | Concepción del Uruguay.

18:00 – Azerbaiyán: Descubriendo la Tierra del Fuego – Noemí S. Rabia y Richard A. Sarpong

Presentación del libro.

18:30 – Concierto multicultural de la Banda Departamental de Río Negro (Uruguay)

DOMINGO 26

11:00 – Conversatorio homenaje al maestro Yamandú Cristoforone – Milka Shannon y Silvio Mussini

En el marco del 5º Certamen Literario del Rotary Club Costa del Inmigrante Colonia.

11:40 – Neurodiversidad: comprender para incluir – Lic. Luciana Maistrello

¿Qué significa tener un enfoque neuroafirmativo y por qué es importante más allá del ámbito de la salud o la educación?

12:20 – El Sacrificio de las Espinas – Nora Zorzoli y Hugo Barreto

Autores de la saga policial más extensa de la literatura argentina contemporánea.

13:00 – Astrología y escritura creativa “Lápiz Astral” – Paula Genoni

Escribir a través de la energía de los signos zodiacales.

13:50 – ¿Cómo nos vemos en el espejo del río?

Narrativa y poesía de hoy en el Río de la Plata.

Coloquio entre editores independientes de Uruguay y Argentina.

Participan: Noelia Viqueira (Deletreo Ediciones), Gonzalo Baz (Pez en el Hielo), Fernanda Varino (Isla Libertad Editora) y Gretel Schroeder (La Ventana Ediciones).

14:30 – Me persigue una trompa – Valeria Kunzle

Conversatorio sobre el enojo y las herramientas para reconocer y acompañar las emociones.

15:10 – El libro de las horas – Sol Rosales

Aprender las horas, reconocer rutinas a través de escenas cotidianas y relojes analógicos ilustrados.

15:40 – “Yo sin vos”. Narrativa y violencia de género – Luciana Fernández Blanco

Charla y conversatorio sobre escritura y violencia de género, abordando la narrativa como herramienta de reflexión, visibilización y transformación social.

16:20 – Carnaval de Limassol (República de Chipre)

Videoconferencia con Stelios Gerogiades, directo desde Chipre sobre el prestigioso carnaval y sus tradiciones.

17:00 – Ecos de Venecia

Intervención artística y desfile de vestidos de inspiración veneciana.

Diseño y confección: Juan Luca.

17:30 – Alfabetizar el Silencio – Norma Lugo

Presentación del Método ORIGEN para descubrir nuevos canales de comunicación en la discapacidad.

¿Cómo te comunicás cuando no usás las palabras?

19:00 – El Castillo de Eloisa

Cierre de la feria.

TALLERES

Teatro del Puerto:

Refugiarse en las palabras – Guido Chapedi

Taller de escritura creativa. Un espacio para descubrirse y conocerse por completo.

Viernes 24 – 17:00 h

Taller de cuentos y personajes para niños – Mechi Daneri

Lectura, dibujo y creatividad.

Sábado 25 – 17:00 h

La voz del agua – María Inés Cruz

Literatura, juego y conciencia ambiental.

Sábado 25 – 18:00 h

Otros espacios:

Bitácora de viaje – Gervasio Monchietti

Taller de encuadernación.

Sábado 25 y domingo 26 – 14:00 a 16:00 h

JUEGO LITERARIO

Décimas: matemática y poesía

Juego literario inspirado en la décima espinela que propone crear poesía de forma lúdica y colectiva mediante cartas, combinando tradición, creatividad y participación en una experiencia divertida.

Viernes 24, sábado 25 y domingo 26 – 15:00 h

ESPACIOS Y PROPUESTAS PERMANENTES

Área de Malvinas

Pasado y presente de Malvinas conjugados en una misma muestra, con un recorrido histórico a través de fotos, diarios del 82, objetos de veteranos y materiales de las Islas.

Museo Vivo de la Corneta Murguera – “El Latido del Barrio”

Espacio expositivo permanente que recorre la historia de la murga y la ciencia detrás del instrumento.

Incluye talleres abiertos de luthería, clínica de ejecución y escritura con sátira murguera.

Museos Municipales presentes:

Museo Casa de Haedo

Museo de la Memoria Popular

Museo Azotea de Lapalma

Museo Ferroviario Enrique Aagaard

Museo del Carnaval

Museo Casa Natal Fray Mocho

Con actividades interactivas durante toda la feria.

Biblioteca Sarmiento

Espacio institucional dentro de la feria.

Ajedrez a cargo de la Dirección de Deportes

Actividad abierta durante toda la feria.

Espacio Gastronómico

Nos acompañan en esta edición: Carpa Azul, Dolce Voglia, Piacere, Café Bolívar y StopFiambre. Además estará Candy Fun, espacio dedicado a niños con actividades y una variada propuesta gastronómica.



El evento contará con la presencia de Gchu Tv, el Streaming perteneciente a la Cooperativa Electrica.

Durante las tres jornadas, la Feria Internacional del Libro de Gualeguaychú ofrecerá una programación amplia y diversa que integra literatura, pensamiento, arte, formación, juego y encuentro, consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes de la región.