SERÁ DESDE EL 1 DE AGOSTO
Dieron a conocer el cronograma de pagos en la provincia: con qué aumento será el mismo
Desde el martes 1 de agosto hasta el sábado 5, se desarrollará el cronograma de pagos del personal activo y pasivo de la administración pública de Entre Ríos.
Los incrementos acordados en paritarias representarán en esta oportunidad una suba de aproximadamente el 35 por ciento respecto al mes anterior.
La suba salarial que se liquidará con los haberes de julio resulta del incremento del 7 por ciento retroactivo de junio, a lo que se suma un 13 por ciento acordado en julio, y otro 6 por ciento calculado sobre la nueva base del mes de junio, y a cuenta de los incrementos del segundo semestre acordados entre los gremios de las y los trabajadores del Estado y el gobierno provincial.
Cronograma de pagos de agosto en Entre Ríos
Martes 1 de agosto: Hasta 163.000 pesos.
Miércoles 2 de agosto: De 163.001 a 250.000 pesos.
Jueves 3 de agosto: De 250.001 a 325.000 pesos.
Viernes 4 de agosto: De 325.001 a 430.000 pesos.
Sábado 5 de agosto: Más de 430.001 pesos.