Los incrementos acordados en paritarias representarán en esta oportunidad una suba de aproximadamente el 35 por ciento respecto al mes anterior.

La suba salarial que se liquidará con los haberes de julio resulta del incremento del 7 por ciento retroactivo de junio, a lo que se suma un 13 por ciento acordado en julio, y otro 6 por ciento calculado sobre la nueva base del mes de junio, y a cuenta de los incrementos del segundo semestre acordados entre los gremios de las y los trabajadores del Estado y el gobierno provincial.

Cronograma de pagos de agosto en Entre Ríos

Martes 1 de agosto: Hasta 163.000 pesos.

Miércoles 2 de agosto: De 163.001 a 250.000 pesos.

Jueves 3 de agosto: De 250.001 a 325.000 pesos.

Viernes 4 de agosto: De 325.001 a 430.000 pesos.

Sábado 5 de agosto: Más de 430.001 pesos.