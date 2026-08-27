ENTRE RIOS
Dieron a conocer el cronograma de pagos para empleados de la Provincia
El Gobierno de Entre Ríos publicó las fechas de cobro de los sueldos de agosto para empleados activos y pasivos de la administración pública provincial.
Publicaron el cronograma de pagos de Entre Ríos. Se trata de las fechas de cobro para empleados estatales, activos y pasivos, de los haberes correspondientes a agosto. Comenzará el martes 1° de septiembre y finalizará el 8.
Cronograma de pagos en Entre Ríos: agosto 2026
- Hasta $990.000: fecha de pago 01/09/2026
- Desde $990.001 hasta $1.290.000: fecha de pago 2 de septiembre
- Desde $ 1.290.001 hasta $ 1.480.000: fecha de pago 3 de septiembre
- Desde $ 1.480.001 hasta $ 1.790.000: fecha de pago 4 de septiembre
- Desde $ 1.790.001 hasta $ 2.390.000: fecha de pago 7 de septiembre (acreditación 05/09/2026)
- Desde $ 2.390.001 hasta $ 99.999.999: fecha de pago 8 de septiembre
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