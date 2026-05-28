Dieron a conocer el cronograma de pagos para trabajadores estatales de la administración pública provincial de Entre Ríos, correspondiente a los haberes de mayo.

El pago comenzará a acreditarse a partir del lunes 1 de junio de 2026 y se realizará de manera escalonada, de acuerdo con los tramos salariales establecidos.

Cronograma de pagos de Entre Ríos

Lunes 1 de junio (acreditado el sábado 30 de mayo): haberes hasta $910.000

Martes 2 de junio: haberes de $910.001 a $1.200.000

Miércoles 3 de junio: haberes de $1.200.001 a $1.390.000

Jueves 4 de junio: haberes de $1.390.001 a $1.700.000

Viernes 5 de junio: haberes de $1.700.001 a $2.280.000

Lunes 8 de junio: haberes superiores a $2.280.001