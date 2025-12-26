Finalmente, se dio a conocer el fallo del partido suspendido entre Juventud Unida y Lanús de Concepción del Uruguay, por la vuelta de los octavos de final del Torneo Regional Federal Amateur de fútbol.

El encuentro, pautado para el domingo 14 de diciembre, a las 19 horas, fue suspendido por la “no presentación” del conjunto visitante, quien decidió retirarse del estadio después de incidentes entre integrantes de su delegación y simpatizantes del equipo local al momento de arribar al predio de Alsina 60.

Desde la entidad uruguayense afirmaron que las condiciones para que se desarrolle el partido no estaban dadas y que contaba con jugadores heridos tras los hechos de violencia. Por ese motivo, optaron por radicar la denuncia en la Comisaria Cuarta y regresar a Concepción del Uruguay.

Puede interesarte

Sin embargo, el informe del árbitro Sebastián López le dio un guiño a Juventud Unida, dado que la autoridad se apoyó en las garantías que le dio Seguridad Deportiva -a cargo del operativo policial- para llevar adelante el espectáculo deportivo y la razón de la suspensión fue por “no presentación” del club Lanús.

A raíz del acta del juez designado para aquel partido y con la firma de los presidentes de las dos instituciones implicadas, la resolución del Tribunal de Disciplina del Consejo Federal fue: “1º) Dar por perdido el partido al Club Lanús de Concepción del Uruguay, Provincia de Entre Ríos, que debía disputar el día 14 de diciembre del 2025 versus El Club Juventud Unida de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, correspondiente al Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026, por no presentarse a las órdenes del árbitro (Arts. 32, 33 y 109 RTP). 2º) Registrar el siguiente resultado: Club Juventud Unida 1 – Club Lanús 0 (Arts. 152 RTP)”.

Puede interesarte

De esa manera, Juventud Unida avanzó a los cuartos de final de la Región Litoral Sur con un global de 4-0, dado que había ganado el partido de ida en Concepción del Uruguay por 3-0. Ahora, el Decano se enfrentará a Defensores de Pronunciamiento (Depro), un viejo conocido en su recorrido por el Torneo Federal A. La serie comenzará el primer fin de semana de enero en el estadio Delio Cardozo, de la localidad del departamento Colón, y definirá el domingo 11 en Gualeguaychú.